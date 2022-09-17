Nilperi Şahinkaya, sarhoşken kendisine sinkaflı küfürler savuran Burak Deniz'e cezayı kesti - Son Dakika
Üye Girişi

Nilperi Şahinkaya, sarhoşken kendisine sinkaflı küfürler savuran Burak Deniz'e cezayı kesti

17.09.2022 10:02

Nilperi Şahinkaya, önceki akşam alkolün dozunu kaçırıp hem kendisine küfür eden hem de kavga çıkaran Burak Deniz'e karşı hamle yaptı. Üzgün olduğunu dile getirmesine rağmen Deniz'i afettmeyen Şahinkaya, dava açacağını açıkladı.

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in dün gece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Oyuncunun sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü.

MENAJERLİK ŞİRKETİ KÜFÜR İDDİASINI YALANLADI

Alkolün dozunu kaçırarak Şahinkaya ve sevgilisiyle tartışan hatta oyuncuya küfürler savuran Burak Deniz'in menajerlik şirketi olayın basına sızmasının ardından açıklama yaptı. Deniz'in çok üzgün olduğu belirtilen açıklamada "Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Nilperi Şahinkaya, kendisine küfürler savurup kavga çıkaran Burak Deniz'e dava açacak

"BURAK, NİLPERİ VE ERKEK ARKADAŞINA KÜFÜR ETTİ"

Burak Deniz'in davranışları ve söylediklerini affetmeyen Nilperi Şahinkaya ise dava açmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun avukatı Nail Gönenli yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Müvekkil Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşının sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığına ilişkin haberlerin basına yansıması ve Burak Deniz isimli oyuncunun menajeri tarafından haberlerin yalanlanması sebebiyle konuya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. 15.09.2022 tarihinde Adana Altın Koza Film Festivalinde jüri üyesi olarak yer alan Müvekkil Nilperi Şahinkaya'nın konakladığı otelde müvekkil, erkek arkadaşı ve diğer arkadaşları ile bir aradayken daha önce hiçbir ortamda tanışmadığı Burak Deniz'in birkaç kez masaya oldukça alkollü bir şekilde gelip müvekkil ve yanındaki erkek arkadaşına sinkaflı küfürler ettiği, ortam gerginleşince müvekkilin masayı terk etmek zorunda kalması akabinde arkasından küfürlerine devam etmesi suretiyle hakaretlere maruz kalmıştır."

Nilperi Şahinkaya, kendisine küfürler savurup kavga çıkaran Burak Deniz'e dava açacak

"DELİLLER ELİMİZDE YASAK HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

"Aynı zamanda ortamın gerginleşmesini engellemek isteyen müvekkilin yakın arkadaşı Deniz Akıncı'nın araya girmek istemesi sonucunda Burak Deniz'in kendisini darp etmek amacıyla yumruk sallaması şans eseri ilgili şahsın suratına gelmemiştir. Burak Deniz tarafından müvekkil ve arkadaşlarına yönelik sinkaflı küfürleri, hakaret eylemleri ve fiziksel saldırısı sebebiyle her türlü somut delillerle tüm yasal haklarımızı kullanarak sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Nilperi Şahinkaya, kendisine küfürler savurup kavga çıkaran Burak Deniz'e dava açacak
Nilperi Şahinkaya, kendisine küfürler savurup kavga çıkaran Burak Deniz'e dava açacak
YORUMLAR
500
Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün Nilperi Şahinkaya'ya küfrettiği iddia edilen Burak Deniz'in menajerlik şirketinden açıklama: Tartışmadan dolayı üzgün Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti! Oyuncu Burak Deniz, otelde yanına gittiği Nilperi Şahinkaya'ya küfür etti!

Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nilperi Şahinkaya, sarhoşken kendisine sinkaflı küfürler savuran Burak Deniz'e cezayı kesti - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Nilperi Şahinkaya, sarhoşken kendisine sinkaflı küfürler savuran Burak Deniz'e cezayı kesti
10:00 Akaryakıt fiyatları düşüyor! Motorine büyük indirim
09:59 İspanya ile Fransa EuroBasket finalinde kozlarını paylaşacak
09:55 Metroda yan bakma vahşeti! 6 suçtan kaydı bulunan zanlı, işinden evine dönen işçiye önce kafa attı ardından göğsüne bıçak sapladı
09:24 Oto galericilerden Ali Cengiz Oyunu! "6 ay ve 6 bin kilometre" şartını, araçların kilometresini değiştirerek çiğnedi
09:16 ABD, Rumlara silah ambargosunu kaldırdı! Türkiye'den sert tepki
08:12 Buray ve Ayşe Özyılmazel ilişkisini ilan etti
07:56 Sosyal konut projesi büyüdü! Ev sayısı artırıldı
07:41 Türkiye'nin "Türk azınlıkları tehdit edenleri cezalandırın" çağrısına Yunanistan'dan düşmanca yanıt!
02:37 10 gündür kayıptı! Cesedi halıya sarılmış halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 10:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Nilperi Şahinkaya, sarhoşken kendisine sinkaflı küfürler savuran Burak Deniz'e cezayı kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement