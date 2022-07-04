Güzel oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken kameralara takıldı

Eşref Saati, Bir Zamanlar Osmanlı, Poyraz Karayeli Diriliş Ertuğrul ve Hayat Sevince Güzel gibi projelerle adından söz ettiren başarılı oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

TEKNEDE AŞKA GELDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre; başarılı oyuncu, yeni sevgilisiyle Bodrum Türbükü'nde görüntülendi. Uzun süre teknenin ön kısmında vakit geçiren Çelik ve sevgilisi, gazetecilere yakalanmamak için çaba sarf etti ancak başarılı olamadı. Çelik ve sevgilisinin samimi halleri ise objektiflere yansıdı.

EVLİLİK HEYECANI KISA SÜRMÜŞTÜ

Güzel oyuncu, geçtiğimiz sene 1 yıl aşk yaşadığı iş insanı İsmail Berdan'ın evlilik teklifini kabul etmiş ancak çiftin mutluluğu kısa sürünce yollarını ayırmıştı.

İşte Öykü Çelik'in sevgilisiyle tatil fotoğrafları...