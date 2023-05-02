Hadise'den çok konuşulacak fotoğraf! Kalçasını paylaştı - Son Dakika
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Hadise'den çok konuşulacak fotoğraf! Kalçasını paylaştı

02.05.2023 18:18

O Ses Türkiye Rap'in jüri koltuğuna oturan Hadise, sosyal medya hesabından olay yaratacak bir paylaşım yaptı. Kalçasını dönerek poz veren ünlü şarkıcı "Etraf yalan, yılan. Konuşurlar ardımdan" notuyla birilerine gönderme yaptı.

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı kısa süreli evlilikle adından söz ettiren Hadise, özel hayatının yanı sıra işindeki başarısıyla da ön plana çıkıyor. Yıldız şarkıcı paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

JÜRİ KOLTUĞUNDA

O Ses Türkiye Rap'in jüri koltuğunda yerini alarak Acun Ilıcalı ile aralarının kötü olduğu söylentilerine son noktayı koyan Hadise, ünlü rapçi Murda ile de düet yaptıkları şarkıya klip hazırlığı içinde.

KALÇASINI DÖNÜP POZ VERDİ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve her gelişmeden takipçilerini haberdar eden Hadise, son paylaşımıyla şaşırttı. Cesur pozlarına alışık olduğumuz ünlü şarkıcı, bu kez kalçasını dönüp poz verdi. Kafaları karıştıran pozuna "Etraf yalan yılan. Konuşurlar ardımdan" notunu ekleyen başarılı şarkıcının kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

İşte tartışma yaratacak o poz;

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Cesur pozlarına alışık olduğumuz Hadise'den olay yaratacak fotoğraf! Kalçasını paylaştı Cesur pozlarına alışık olduğumuz Hadise'den olay yaratacak fotoğraf! Kalçasını paylaştı

O Ses Türkiye Rap, Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

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