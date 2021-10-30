Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü. Bu konu hakkındaki sorulara da cevap vermeyen ikiliden sürpriz bir hamle geldi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Şarkıcı önceki gün müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisiyle bir araya geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında buluşarak hem yemek yedi hem de sohbet etti. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ve anne Dinçerler'in ilk görüntüsü de Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana geldi.