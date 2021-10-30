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Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı - Son Dakika

Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı

30.10.2021 12:40

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmeyen gelin olduğu iddia edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile tanıştı. Şarkıcı, sevgilisi ve kayınvalidesiyle Beşiktaş'taki bir restoranda buluşup sohbet ederken ilk fotoğrafları da Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.

Ünlü şarkıcı Hadise, özel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü. Bu konu hakkındaki sorulara da cevap vermeyen ikiliden sürpriz bir hamle geldi.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Şarkıcı önceki gün müstakbel kayınvalidesi ve sevgilisiyle bir araya geldi. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında buluşarak hem yemek yedi hem de sohbet etti. Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ve anne Dinçerler'in ilk görüntüsü de Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana geldi.

İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
İstenmeyen gelin olduğu konuşulan Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı

Söylemezsem Olmaz, Mehmet Dinçerler, Düm Tek Tek, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı - Son Dakika Magazin


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