Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi

Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi

07.07.2023 14:32

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter'a rakip olarak çıkarılan Threads uygulamasına üye olarak paylaşım yapmaya başladı. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla konuşulan Hadise, Threads'da da bikinili pozunu paylaştı. Şarkıcının verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. Instagram hesabından sık sık tatillerinden kareleri paylaşan Hadise, yeni uygulamada da kural bozmayarak 'Merhaba bebekler' notuyla ayna karşısında verdiği bikinili pozunu paylaştı. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin bir deri bir kemik kaldığını gören kullanıcılar, 'İncecik kalmışsın' yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter'a rakip olarak çıkarılan Threads uygulamasına üye olarak paylaşım yapmaya başladı. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla konuşulan Hadise, Threads'da da bikinili pozunu paylaştı. Şarkıcının verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Instagram hesabından sık sık tatillerinden kareleri paylaşan Hadise, yeni uygulamada da kural bozmayarak "Merhaba bebekler" notuyla ayna karşısında verdiği bikinili pozunu paylaştı. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin bir deri bir kemik kaldığını gören kullanıcılar, "İncecik kalmışsın" yorumunu yaptı.

Öte yandan uygulamaya dün üye olan Hadise, kısa sürede 240 bin takipçiye ulaştı.

Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi
Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi
Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi
Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi
YORUMLAR
500
Hadise'nin Bircan Bali'ye açtığı dava sonuçlandı Hadise'nin Bircan Bali'ye açtığı dava sonuçlandı

Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Fenerbahçe'den Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:14 Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler paylaşımı! İspanyolca yazıp, Real Madrid'i etiketlediler
14:09 Japon Araştırmacılar, MRI Görüntülerinden Beyin Aktivitesini Okuyabilen Yapay Zeka Modeli Geliştirdi
14:05 Sonunda bu da oldu! Yapay Zeka, MRI görüntülerinden beyin aktivitesini okuyabiliyor
14:01 Arda Güler, "Neden Real Madrid?" sorusuna verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:57 Arda Güler'e "Neden Real Madrid?" diye soruldu! Verdiği cevapla daha sahaya çıkmadan taraftarları mest etti
13:53 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımlarına eşi Eser Yenenler'den ilk yorum: Ben bir anlık heves sandım
13:49 Berfu Yenenler'in Threads paylaşımları eşi Eser Yenenler'i sinirlendirdi
13:38 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına adeta hücum etti
13:35 Yurt dışı telefonlarına 6 bin yerine 20 bin TL ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapılarına akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 14:35:14. #1.13#
SON DAKİKA: Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement