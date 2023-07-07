Hadise, Threads uygulamasında bikinili pozunu paylaştı! Zayıflığı şaşkına çevirdi

Ünlü şarkıcı Hadise, Twitter'a rakip olarak çıkarılan Threads uygulamasına üye olarak paylaşım yapmaya başladı. Son günlerde tatil paylaşımlarıyla konuşulan Hadise, Threads'da da bikinili pozunu paylaştı. Şarkıcının verdiği kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Instagram hesabından sık sık tatillerinden kareleri paylaşan Hadise, yeni uygulamada da kural bozmayarak "Merhaba bebekler" notuyla ayna karşısında verdiği bikinili pozunu paylaştı. Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken Hadise'nin bir deri bir kemik kaldığını gören kullanıcılar, "İncecik kalmışsın" yorumunu yaptı.

Öte yandan uygulamaya dün üye olan Hadise, kısa sürede 240 bin takipçiye ulaştı.