Hadise ve Mehmet Dinçerler ayrılığına dair bomba iddia: Hadise'nin, Murda ile olan samimi dansı Dinçerler ailesinin tepkisini çekmiş

30 Nisan'da nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanacak. Psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle boşanmak isteyen Hadise'nin Dinçerler'in ailesiyle sorun yaşadığı ileri sürüldü.

MURDA İLE SAMİMİ DANSI KRİZ ÇIKARDI

Boşanma anlaşmasında altınlar yüzünden Hadise'ye tepki gösteren Dinçerler "Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter" demişti. Altınlar konusunda anlaşan Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanma sebebine dair yeni iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre; Hadise'nin, klibinde ve konserinde rapçi Murda'yla samimi görüntüler vermesine, eşi Mehmet Dinçerler ve ailesinin tepki gösterdi. İş insanı ve ailesinin, şarkıcının meslektaşına sarılmasına kızdığı ve evde kriz çıktığı konuşulanlar arasında. Ailenin, Hadise'ye "Nasıl sarılırsın? Evlisin" sözleriyle, baskı yaptığı şarkıcının da yapılan birçok baskıya dayanamayıp ayrılmaya karar verdiği iddia edildi.

Hadise ve Murda

SANAT HAYATININ KISITLANDIĞINI SÖYLEYİP DAVA AÇTI

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum" diyerek Mehmet Dinçerler ile boşanacaklarını duyurdu. Şarkıcı açıklamanın ardından avukatı aracılığıyla Beykoz 2. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, Dinçerler'in evlendikten kısa bir süre sonra, Hadise'nin sanat hayatını kısıtlamaya yönelik tutum ve davranışlarda bulunmaya başladığı anlatıldı.

DİNÇERLER: İSTEKLERİM KARŞILIKSIZ BIRAKILDI

Hadise'nin "Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına cevap veren Mehmet Dinçerler ise "Son aylardaki konserlerinde ve çalışma ortamlarında, yanında olma isteklerim karşılıksız bırakıldı. Sahnede yaptığı şovlarıyla ilgili paylaşımlarının, kendisine karşı kamuoyunda bir algı oluşturmak üzere tasarlandığı düşüncesi doğmuştur" dedi.