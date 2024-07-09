Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu - Son Dakika
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Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu

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Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, ''Hayatınızda biri var mı?'' sorusuna verdiği ''Yok yani, ortalıkta kalmadı adam'' cevabına kendi bile şaşırdı. Hemen kendisini toparlayan oyuncu, sözlerinin yayınlanmamasını istedi.

09.07.2024 07:48
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Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde Kerem Bürsin ile rol alan güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Önceki gün bir davete katılan oyuncu, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

"BURAYI SİLİN"

Adı son olarak basketbolcu Mahir Ağva ile anılan oyuncu, Aramızda Kalmasın muhabirinin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını verdi. Muhabirini "Neden?" sorusuna sessiz kalamayan oyuncu "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam" cevabını verdi. Verdiği cevaba kendisi bile şaşıran oyuncu "Burayı silin" demek zorunda kaldı.

Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat sorusuna 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışı! Cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
Hafsanur Sancaktutan'dan özel hayat sorusuna 'Ortalıkta adam kalmadı' çıkışı! Cevaptan kendisi bile rahatsız oldu
Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu

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Son Dakika Magazin Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan, özel hayat sorusuna verdiği cevaptan kendisi bile rahatsız oldu - Son Dakika
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