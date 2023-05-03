Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti

Birlikte rol aldıkları projede tanışarak aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında nikah masasına oturdu. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift, çocukları Ali, Han ve Leyla'nın eğitimi için Londra'da kendilerini bir hayat daha kurdu. Türkiye ve Londra arası mekik dokuyan çift, oylarını da yurt dışında kullandı.

"OYUMUZU KULLANDIK"

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Türkiye'ye sık sık gelse de oylarını yurt dışında kullanmayı tercih ettiler. Korel, Instagram hesabından eşiyle verdiği bir pozu yayınlayarak "Oyumuzu kullandık" ifadesini kullandı.

"HAYATI BİR NEVİ İKİYE BÖLMÜŞ OLDUK"

Sık sık yurt dışına çıktıkları için ülkeyi terk ettikleri ileri sürülen çiftten Halit Ergenç, yaptığı açıklamada "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.