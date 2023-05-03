Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti

03.05.2023 08:55

Yurt dışında yaşayan ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, Türkiye'deki seçimler için oy kullandı. Uzun süredir Londra'da yaşayan çift, oy kullanma işlemini tamamladıktan sonra sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşarak, "Oyumuzu kullandık" notunu ekledi.

Birlikte rol aldıkları projede tanışarak aşk yaşamaya başlayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti 2009 yılında nikah masasına oturdu. Evlilikleriyle örnek gösterilen çift, çocukları Ali, Han ve Leyla'nın eğitimi için Londra'da kendilerini bir hayat daha kurdu. Türkiye ve Londra arası mekik dokuyan çift, oylarını da yurt dışında kullandı.

"OYUMUZU KULLANDIK"

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Türkiye'ye sık sık gelse de oylarını yurt dışında kullanmayı tercih ettiler. Korel, Instagram hesabından eşiyle verdiği bir pozu yayınlayarak "Oyumuzu kullandık" ifadesini kullandı.

Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı

"HAYATI BİR NEVİ İKİYE BÖLMÜŞ OLDUK"

Sık sık yurt dışına çıktıkları için ülkeyi terk ettikleri ileri sürülen çiftten Halit Ergenç, yaptığı açıklamada "Aslında çok geliyor, gidiyoruz. Oraya yüzde yüz gitmiş değiliz. Hayatı bir nevi ikiye bölmüş olduk. Burayı kapatmadık, buradaki hayatımız da devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı
Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı
Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Sizlerde buraya gelip te insanları meşgul etmeyin sizin gerçek vatanımız ingiltere ve amerika Cevap Yaz 20 12 Yayından Kaldır
  • Murat Sarıal: paraları kazanırken Türkiye iyi, harcarken Türkiye kötü batı iyi. devletin yerinde ben olsam gelire göre vergi alırım. Cevap Yaz 25 8 Yayından Kaldır
500
Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı Yurt dışında yaşayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, oy kullandı

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Türkiye, Londra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti
10:19 Şenol Güneş istedi, Beşiktaş harekete geçti! Yeni savunmacı Konya'dan
10:18 Güzargahtaki 90 viraj ortadan kalktı! Zigana Tüneli bugün açılıyor
09:58 Son Dakika! Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 oldu
09:56 Bilecek Belediye Başkanvekili Subaşı, AK Partili il başkanının kendisini "ters kelepçe" ile tehdit ettiğini söyledi
09:51 Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız oyuncusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi
09:50 Ronaldo, Suudi Arabistan'da yaşadıklarından sonra ülkeden ayrılıyor!
09:40 Galatasaray'a küfreden Ertan Saban'a küfürle karşılık veren Şahin Irmak, özür diledi
09:39 Chris Singleton'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına kulüpten açıklama geldi: İlk tetkikler temiz çıktı
09:30 Bilecik Belediye Başkanvekili Subaşı: AK Partili il başkanı beni ters kelepçe ile tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2023 10:28:43. #1.13#
SON DAKİKA: Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, yurt dışında düzenlenen seçimlerde sandık başına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement