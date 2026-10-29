Hande Ünsal, Amasya'da 29 Ekim konserinde İzmir Marşı'nı Türk bayrağıyla söyledi - Son Dakika
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Hande Ünsal, Amasya'da 29 Ekim konserinde İzmir Marşı'nı Türk bayrağıyla söyledi

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Hande Ünsal, Amasya\'da 29 Ekim konserinde İzmir Marşı\'nı Türk bayrağıyla söyledi
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Hande Ünsal, Amasya\'da 29 Ekim konserinde İzmir Marşı\'nı Türk bayrağıyla söyledi
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Hande Ünsal, Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne aldı ve elinde Türk bayrağıyla İzmir Marşı'nı seslendirdi. Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nı dolduran Amasyalılara coşkulu anlar yaşatan sanatçı, 10 gün önce çıkardığı 'Amman Aman'ı da söyledi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Ünsal Amasya'da konser verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde sahneye çıkan sanatçı, elinde Türk bayrağını dalgalandırarak İzmir Marşı'nı seslendirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Ünsal, "Hep birlikte 29 Ekim'i kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı. Biz kadınlar olarak bugün sahnede yer alabiliyorsak, şarkılar söyleyebiliyorsak, hayatın her alanında söz hakkına sahipsek bunun yegane ve tek bir sebebi vardır. O da Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.

Çelebi Mehmet Kent Meydanı'nı dolduran Amasyalılara coşkulu anlar yaşatan sevilen sanatçı, 10 gün önce çıkardığını belirttiği yeni şarkısı "Amman Aman"ı da sahnede söyledi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hande Ünsal, Amasya'da 29 Ekim konserinde İzmir Marşı'nı Türk bayrağıyla söyledi - Son Dakika
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