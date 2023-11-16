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Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi - Son Dakika

Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi

Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi
16.11.2023 10:23  - Güncelleme: 10:42

Boyun şah damarının tıkanmasıyla apar topar ameliyat olan ve sağlık durumunun iyiye gittiği için dün taburcu edilmesi beklenen Metin Uca, yeniden fenalaştı. Apar topar operasyona alınan ve sonrasında entübe edilen Uca'nın kritik 72 saati atlatması bekleniyor.

Başarılı televizyon yapımcısı Metin Uca, geçtiğimiz gün Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde araç kullanırken fenalaşınca kaza yapmış ve kaldırıldığı hastanede boyun şah damarının tıkalı olduğu anlaşılınca apar topar ameliyat olmuştu. Sağlık durumu iyiye giden ve dün taburcu edilmesi planlanan Uca, yeniden fenalaştı. Operasyona alınan ünlü isim, entübe edildi.

"TABURCU EDİLMESİ BEKLENİRKEN ACİL OPERASYONA ALINDI"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Uca, yeniden fenalaşınca operasyona alındı. Uca'nın menajeri, yaptığı açıklamada sanatçının entübe edildiğini ve kritik 72 saati geçirmesinin beklendiği söyledi. Yapılan açıklamada "Daha önce güzel haber vermiştim, sevgili Metin Uca'nın durumunun iyiye gittiğini, en kısa zamanda taburcu edileceğini, evde ek tedavilerle eski sağlığına kavuşacağını söylemiştim. 15 Kasım sabahı taburcu edilmesi beklenirken acil bir operasyona alınması gerekti. Operasyondan sonra oluşan komplikasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı entübe edildi. 72 saati atlatmayı, ardından kaldığımız yerden tedavisine devam edebilmeyi umuyoruz. Kıymetli doktorlarının, hastane yönetiminin yoğun ve özverili çabalarıyla, sizlerin güzel dilekleriyle hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız. Kalbimiz onunla. Onun yaşam felsefesi; umudu kaybetmemek. Umudu kaybetmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi

2 GÜN ÖNCE SEVENLERİNE SESLENMİŞTİ

2 gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Metin Uca, "Hızla iyileşiyorum. Bu tabii eski bir fotoğraf. En kısa zamanda beraber olacağız, doğum günümü birlikte sahnede kutlayacağız. Güzel doğum günü mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Sonsuz sevgimle" demişti.

Hastanede tedavi gören Metin Uca, apar topar operasyona alınıp entübe edildi! Kritik 72 saate girdi
Hastanede tedavi gören Metin Uca, apar topar operasyona alınıp entübe edildi! Kritik 72 saate girdi
Hastanede tedavi gören Metin Uca, apar topar operasyona alınıp entübe edildi! Kritik 72 saate girdi
Hastanede tedavi gören Metin Uca, apar topar operasyona alınıp entübe edildi! Kritik 72 saate girdi
Hastanede tedavi gören Metin Uca, apar topar operasyona alınıp entübe edildi! Kritik 72 saate girdi

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Son Dakika Magazin Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastanede tedavi gören Metin Uca entübe edildi! Kritik 72 saate girdi - Son Dakika
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