Hemington Babalar Günü Şenliği'nde Eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Hemington Babalar Günü Şenliği'nde Eğlence

Hemington Babalar Günü Şenliği'nde Eğlence

20.06.2023 09:38

Premium erkek giyim markası Hemington, Suadiye Mağazası'nda Babalar Günü Şenliği düzenledi. Markanın özel müşterilerinin yanı sıra herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar babalarıyla kaliteli zaman geçirirken aynı şıklığı paylaşabilecekleri Baba & Oğul Koleksiyonu'ndan alışveriş yaptılar ve ortak zevklerini keşfetme fırsatı yakaladılar. Etkinliğe cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Gün boyu süren şenlik kapsamında; DJ eşliğinde eğlenceli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Çocuklar dans yarışmasında keyifli anlar yaşarken aynı zamanda refleks duvarında maceraya atıldılar, langırt turnuvasına katıldılar ve jenga oynadılar. Yarışmalara katılan çocukların her birine sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca şenlikte pamuk şeker, limonata, kurabiyeler gibi lezzetli atıştırmalıklar ve Mua dondurma keyfi de sunuldu.

Premium erkek giyim markası Hemington, Suadiye Mağazası'nda Babalar Günü Şenliği düzenledi. Markanın özel müşterilerinin yanı sıra herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinlikte; çocuklar babalarıyla kaliteli zaman geçirirken aynı şıklığı paylaşabilecekleri Baba & Oğul Koleksiyonu'ndan alışveriş yaptılar ve ortak zevklerini keşfetme fırsatı yakaladılar.

Ev sahipliğini, marka kurucusu ve CEO'su Umut Boz'un yaptığı Babalar Günü Şenliği'ne Murat Aygen, eşi Nihan Aslı Elmas ve kızları Nil, Billur Saatçi ve ailesi, İsmail Özkan ve ailesi, Evrim ve Evren Yaslak, Gülnur Alsu, Kerem Kamar gibi cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

Gün boyu süren şenlik kapsamında; DJ eşliğinde eğlenceli yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Çocuklar dans yarışmasında keyifli anlar yaşarken aynı zamanda refleks duvarında maceraya atıldılar, langırt turnuvasına katıldılar ve jenga oynadılar. Yarışmalara katılan çocukların her birine sürpriz hediyeler dağıtıldı. Ayrıca şenlikte pamuk şeker, limonata, kurabiyeler gibi lezzetli atıştırmalıklar ve Mua dondurma keyfi de sunuldu.

Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Evrim-Evren Yaşlak
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Umut Boz-Ali Boz-C¸agˆlar Alsu-Kerem Alsu
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Umut - Ali-Duygu Boz-Ela Boz-Billur Saatc¸i-Can Saaitc¸i-Ku¨rs¸at Saaitc¸i-Ays¸e Ko¨kc¸u¨
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
MuratAygen-Nil Aygen- Nihan Aslı Elmas-Umut -Ali-Duygu Boz
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Kerem Kamar
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Haldun-Duygu-Umut Boz
Hemıngton Babalar Günü Şenliği'nde doyasıya eğlence
Gu¨lnur Alsu- Billur Saatc¸i-Duygu Boz
YORUMLAR
500

Babalar Günü, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hemington Babalar Günü Şenliği'nde Eğlence - Son Dakika


Son Dakika
10:19 Motokurye dönemi sona eriyor: Kulüplere şifre verilecek
10:15 "Transfer yetişmedi" derdi tarihe karışacak! Türk futbolunda motokurye dönemi kapanıyor
09:59 Fransa'daki göçmen saldırılarına bir yenisi daha eklendi! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:55 Fransa'da bir göçmen saldırısı daha! Kapıda bekleyen kadın ve küçük kızı hedef aldı
09:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüde dillendirmişti! "Fetret devri" polemiğine Murat Ongun da dahil oldu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Fetret devri" polemiği bitmiyor! Topa Murat Ongun da girdi
09:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler galibiyeti sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galler zaferi sonrası Arda Güler'e özel tebrik: Bunlar çok istisna goller
09:31 Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
09:30 Titanik'i görmek isterken okyanusta kaybolan turistler için kritik saatler! Sadece 96 saatlik oksijenleri kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 10:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Hemington Babalar Günü Şenliği'nde Eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement