Hollywood ünlülerin tarikatı Scientology'nin eski yöneticisinden bomba iddia: John Travolta masörüyle öpüştü

Dünyanın en gizemli inanç akımlarından Scientology resmi olarak bazı ülkelerde 'din' olarak tanınmakta, bazı ülkelerde tarikat olarak kabul edilmekte. İnanç öğretilerinde Budizm, Hinduizm ve Hıristiyanlık'tan etkilenen bu akımın içinde dünyaca ünlü yıldızların sayısı ise oldukça fazla.

TARİKAT ÜYELERİ HAKKINDA ÇARPICI İDDİALARDA BULUNDU

Zaman zaman skandallarla gündeme gelen Scientology'nin eski üst düzey yöneticilerinden Mike Rinder, yazdığı A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology kitabında tarikat üyeleri hakkında birbirinden çarpıcı iddialarda bulundu.

"DUDAĞINDAN ÖPTÜ"

Bir keresinde John Travolta'nın süitinde ünlü aktörle konuştuklarını anlatan Rinder, o sırada bornoz giymiş masörün odaya girdiğini söyledi. Travolta'nın masörle dudaktan öpüştükten sonra "Birazdan geleceğim" dediğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: Üst düzey bir Scientology yetkilisinin tam önünde bunu yapması bir hayli şoke ediciydi. Sanırım bana duyduğu güveni işaret ediyordu.

EŞCİNSEL OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Grease ve Pulp Fiction gibi filmlerin yıldızının gizli eşcinsel olduğuna yönelik iddialar ise bitmiyor.

EŞİ KANSERDEN ÖLMÜŞTÜ

Travolta eşi Kelly Preston'ı, 2020'de 57 yaşındayken meme kanseri yüzünden kaybetmişti. Çiftin üç çocuğundan Jett, henüz 16'sındayken 2009'da ölmüştü. Diğer çocuklardan Ella 22, Benjamin'se 11 yaşında. Kaynak: Independent