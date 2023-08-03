İbrahim Tatlıses, dudak uçuklatan mal varlığı haberlerini yalanladı: İnanmayın!

Türk müziğine yorumu ve şarkılarıyla damga vuran İbrahim Tatlıses mal varlığı haberleriyle gündeme damga vurmuştu. Servetinin kendi açıkladığı haberlerine İmparator'dan yalanlama geldi.

KENDİSİNİN AÇIKLADIĞI SÖYLENMİŞTİ

Medyada 'serveti dudak uçuklatan ünlüler' başlıklı bir liste yayınlanmış, İbrahim Tatlıses'in ismi listede ismi ilk sıralarda bulunduğu iddia edilmişti. Tatlıses'in iselisteyi yalanlayıp servetini kendi açıkladığı öne sürülmüştü.

SAHİP OLDUĞU İDDİA EDİLEN MAL VARLIĞI

TGRT'nin aktardığına göre İbrahim Tatlıses'in Seyrantepe'de 1.5 dönüm arsa üzerinde bulunan bir kebap salonu, TV binası, Tatlıses Şirketler Grubu binası, By Tatlısesgiyimin atölyesi ve mağazası, Demirciköy Alarko Sitesi'nde bir villa, Seyrantepe OYAK Sitesi'nde üç daire, Şanlıurfa'da bir daire, Şanlıurfa'da 3 dönüm arsa, İzmir Narlıdere Folkart Evleri'nde bir daire, Hadımköy Günışığı Konaklarında bir villa, 1 tekne, 2 sürat motoru, 2 adet Mercedes marka otomobil, 3 Jeep, 1 limuzin, 20 şirket aracı, Bodrum Bitez'de 48 daireli Tatlıses Paradise apartları ve içinde bir villa, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm üzerine denize sıfır 26 odalı Golo Beach Hotel, Bodrum Bitez'de 6.5 dönüm arsa, Kuşadası'nda 8 dönüm üzerine 6 katlı 157 odalı 314 yataklı Tatlıses Otel, İstanbul'da 5 kebap salonu, Uydu kanalı ve D-Smart'ta yayında olan TV kanalı, birçok ilde ulusal yayın yapan Tempo TV'ye sahip olduğu ileri sürülmüştü.

"TÜ TÜ MAŞALLAH"

Mal varlığı hakkında çıkan haberlerden sonra açıklama yapması beklenen Tatlıses sonunda sessizliğini bozdu. Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Tü tümaşallah ! Nazar değmez inşallah kurban olayım Allah'ıma bunların hepsi bizimmiş! Dersem de inanmayın" sözleriyle iddiaları yalanladı.