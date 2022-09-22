Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu - Son Dakika
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Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu

22.09.2022 10:52

İhanet sonrası Barcelonalı defans oyuncusu Pique ile dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, 12 yıllık ilişkilerini bitirmişti. Shakira ihanet sonrası ilk kez konuştu. Güzel şarkıcı hayatının en zor döneminden geçtiğini dile getirerek, "Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" dedi.

Shakira'nın Pique'yi başka bir kadınla yakaladıktan sonra ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Daha sonra Barcelonalı süper yıldız Gerard Pique ile ünlü şarkıcı Shakira 12 yıllık ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamıştı. Shakira, Pique'nin de onayını alarak yaptığı paylaşımda, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" ifadeleri kullanmıştı.

"YATAKTAN ÇIKMAK İSTEMEDİĞİM GÜNLER OLDU"

Eşinin ihanetiyle sarsılan yıldız şarkıcı aylar sonra sessizliğini sordu. Elle dergisine konuşan Shakira, evliliğinde yaşanan sorunların müzik kariyerini nasıl etkilediği sorusuna, "Müzik benim için bir hayat kurtarıcı. Parçalanmış halde hissettiğim günler oldu ve bu günlerden sadece müzik ile sıyrılabildim. İşin gözümü çok korkuttuğu günler oldu. Sadece çocuklarıma sarılıp, yataktan çıkmak istemediğim günler... Ancak ayağa kalkıp klip çekimine veya stüdyoya gitmek zorundaydım" dedi.

Pique'nin aldattığı Shakira ihanetten aylar sonra sessizliğini bozdu! Sözleri yürek burkuyor

"SAKLANABİLECEĞİM BİR YER YOK"

Gerard Pique ile olan evliliğinin dağılmasının kendisine nasıl hissettirdiği sorusunu yanıtlayan Shakira, "Evimin önünde 7/24 kampta olan bir paparazzi grubu var. Saklanabileceğim hiçbir yer yok. Çocuklarımla eve saklanmaktan başka çaremiz kalmıyor ve bu onları gerçekten kötü etkiliyor." sözlerini sarf etti.

Pique'nin aldattığı Shakira ihanetten aylar sonra sessizliğini bozdu! Sözleri yürek burkuyor

"HAYATIMIN EN KARANLIK DÖNEMİ"

Pique ile yaşadıklarının kötü bir rüya gibi hissettirdiği söyleyen Shakira, "Bazen tüm bu yaşananların kötü bir rüyadan ibaret olduğunu ve bir noktada uyanıp bu beladan kurtulacağımı düşünüyorum. Asıl canımı sıkan nokta, çocuklarımın babasıyla aramızdaki çok özel ve değerli sandığım ilişkinin medya tarafından nasıl istismar edildiği. Tüm bunların da babamın yoğun bakımda olduğu dönemde yaşanması ve birçok cephede mücadele etmek zorunda olmam beni çok yoruyor. Muhtemelen hayatımın en karanlık dönemini yaşıyorum" dedi.

Pique'nin aldattığı Shakira ihanetten aylar sonra sessizliğini bozdu! Sözleri yürek burkuyor

"ÖNÜME BAKMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOK"

Hayatındaki zorlu döneme ithafen konuşan Kolombiyalı şarkıcı, "Göğsümdeki hissettiğim bu büyük yükün hafiflemesini bekleyip önüme bakmaktan başka çarem yok." diyerek sözlerini noktaladı.

Pique'nin aldattığı Shakira ihanetten aylar sonra sessizliğini bozdu! Sözleri yürek burkuyor

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ

Kendi şirketinde çalışan 23 yaşındaki çalışanı Clara Chia Marti ile ilişkisini artık gözlerden uzak yaşamayan Pique, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülenmişti.

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Gerard Piqué, Shakira, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Shakira, Barcelona yıldızı Pique tarafından aldatılmıştı: Yataktan çıkmak istemediğim günler oldu - Son Dakika


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