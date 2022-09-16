Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi - Son Dakika
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Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi

16.09.2022 08:29

İki kez katıldığı Survivor'daki performansıyla çok konuşulan eski futbolcu Sercan Yıldırım'ın eşi Nihan Yönel, bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar beğeni topladı.

İki kere Survivor'da mücadele eden eski futbolcu Sercan Yıldırım, geçtiğimiz sene yoga eğitmeni Nihan Yönel ile nikah masasına oturdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Yönel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.

BİLARDO MASASINA AMUDA KALKTI

Yoga eğitmenliği yapan Nihal Yönel, sınırları zorlayarak verdiği pozları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Yönel, son olarak bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi. Genç isim, yürekleri ağza getirdiği anları "Mat konforunu severim" notuyla yayınladı.

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

AMUDA KALKARKEN DÜŞTÜ

Masanın üzerinde amuda kalkmaya çalışırken düştüğü anları da yayınlayan Yönel, "İlk düşüş paniği ve paniğin yersiz olduğunu öğrenen ikinci hal. Pratikte ilk düşüşler bazen ürkütücü olabilir, fakat düşmek kalkmayı öğretir, hayat gibi. Pratik düşmenin de öğrenilebilir olduğunu anlatır. Düşmek ya da çarpışmak olarak tanımladıklarımızı bir buluşma olarak karşılamamıza yardımcı olabilir. Pratik hayatın kendisidir" diyerek takipçilerine seslendi.

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Yönel, Sercan Yıldırım'la da romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İşte Nihan Yönel'in bazı paylaşımları...

Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
Eski Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerine amuda kalktı
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Sercan Yıldırım, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sercan Yıldırım'ın eşi bilardo masasının üzerinde amuda kalkarak poz verdi - Son Dakika
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