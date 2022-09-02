Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez hamile. Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

CANI İNCİR VE KIZILCIK ÇEKTİ

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, meyveye aşerdi. Gece saat 03: 26'da içinde incir ve kızılcık olan meyve tabağını paylaşan güzel oyuncu paylaşıma emoji koydu.

BEBEK GÖRÜNDÜ

Geçtiğimiz günlerde oğlu ve eşiyle tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozlarını paylaşmıştı. Belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmeyen oyuncu güzelliği ile hayran bırakmıştı.