Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı - Son Dakika
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Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı

02.09.2022 12:34

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sabaha karşı saat 3'te incir ve kızılcığa aşerdi. Duruma kendisi de şaşıran Evcen sosyal medya hesabından meyve tabağını yayınladı.

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez hamile. Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

CANI İNCİR VE KIZILCIK ÇEKTİ

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, meyveye aşerdi. Gece saat 03: 26'da içinde incir ve kızılcık olan meyve tabağını paylaşan güzel oyuncu paylaşıma emoji koydu.

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi

BEBEK GÖRÜNDÜ

Geçtiğimiz günlerde oğlu ve eşiyle tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozlarını paylaşmıştı. Belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmeyen oyuncu güzelliği ile hayran bırakmıştı.

İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi
İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi
İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi
İkinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen gece yarısı bakın neye aşerdi
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Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen gece yarısında aşerdiği tabağı paylaştı - Son Dakika


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