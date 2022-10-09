Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür

Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla tam not alana oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kızını da dünyaya getirdi.

"40'IMIZ UÇUYOR"

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Seda Bakan, kızı için için 40 mevlidi okuttu. Mevlitte başını da kapatan Seda Bakan'a takipçileri beğeni yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Baby Shower yapan diğer ünlülerin aksine mevlit okuttu. Geleneklerimizi usulünce yerine getirmiş tebrikler" yorumunu yaptı.