Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür - Son Dakika
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Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür

09.10.2022 16:21

İkinci bebeğini kucağına alan Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu. Bakan, bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok şükür" dedi.

Zeytin Ağacı dizisindeki performansıyla tam not alana oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kızını da dünyaya getirdi.

"40'IMIZ UÇUYOR"

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Seda Bakan, kızı için için 40 mevlidi okuttu. Mevlitte başını da kapatan Seda Bakan'a takipçileri beğeni yağdırdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Baby Shower yapan diğer ünlülerin aksine mevlit okuttu. Geleneklerimizi usulünce yerine getirmiş tebrikler" yorumunu yaptı.

Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
Seda Bakan, 40 günlük kızı Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
YORUMLAR
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Seda Bakan... '40'IMIZ UÇUYOR!' Seda Bakan... '40'IMIZ UÇUYOR!' Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI Mehmet Dinçerler...KAYIP SÜPÜRGE HAKKINDA KONUŞMADI

Seda Bakan, Bebek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür - Son Dakika
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