İnci Taneleri'nde Heyecan Dorukta - Son Dakika
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İnci Taneleri'nde Heyecan Dorukta

İnci Taneleri\'nde Heyecan Dorukta

Yeni bölümde Dilber'in dansı ve Azem'in kararsızlığı dikkat çekiyor. Piraye'nin değişen hisleri merak uyandırıyor.

14.11.2024 14:33
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İNCİ Taneleri'nin yeni bölüm tanıtımında Dilber kırmızı elbisesi ile dans ederken; Piraye ve Dilber arasında kalan Azem'in ne yapacağı merak uyandırıyor.

İnci Taneleri'nin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde Dilber dansı ile izleyiciyi büyüleyecek. Sahnede herkesi coşturan Dilber'in kendi iç dünyasında yaşadığı duygusal dalgalanmalar ise seyirciyi derinden etkileyecek.

PİRAYE'DEN AZEM'E ZEYTİN DALI

Azem'in katil olduğunu düşünen Piraye'nin "İçimden bir ses bu işte bir şey var diyor" sözleri Piraye'nin Azem'e karşı düşüncelerinin değiştiğini ortaya koyuyor. Dilber ve Piraye arasında kalan Azem'in ne yapacağı ise yeni bölümde belli olacak.

GÜÇLÜ KADRO

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Selma Ergeç'in yanı sıra Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimler yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

HER PERŞEMBE KANAL D'DE

'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri' yeni bölümleri ile perşembe akşamları saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İnci Taneleri'nde Heyecan Dorukta - Son Dakika

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