İnşaat işçisi "Beni dolandırdı" dedi, Elçin Sangu'dan iddialara belgelerle yanıt geldi

23.02.2026 22:20
Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun Beykoz'daki villasının tadilatını yaptığını öne süren Hakan Balı, 92 bin TL'lik alacağını tahsil edemediği iddiasıyla dava açtı. İnşaat işçisinin anlattıkları magazin gündemine bomba gibi düşerken, Sangu ise yaptığı açıklamada ödemelerin belgeli olduğunu ve bilirkişi raporlarının da kendilerini desteklediğini savundu.

Ünlü oyuncu Elçin Sangu'nun Beykoz'daki villasındaki tadilat işini yaptığını belirten Hakan Balı, 92 bin lira alacağını tahsil edemediğini öne sürerek mahkemeye başvurdu.

Balı'nın aktardığına göre süreç, 2021 yılının Nisan ayında Sangu'nun evinin dış cephe ve bahçe düzenleme işleri için anlaşma yapılmasıyla başladı. İddiaya göre, daha önce projede çalışan bazı kişiler işi yarıda bırakmış, Balı ise mimar Fırat Işık aracılığıyla projeye dahil olmuştu. Peyzajdan drenaja, sıvadan seramik işlerine kadar pek çok kalemde çalışma yaptıklarını belirten Balı, 6 işçiyle birlikte yaklaşık 7 ay boyunca sahada emek verdiklerini söyledi.

"92 BİN TL'LİK ALACAĞIMI ÖDEMEDİ"

Balı, işin sonuna yaklaşıldığı dönemde ise çeşitli anlaşmazlıklar yaşandığını öne sürdü. Sangu'nun sevgilisi olduğunu belirttiği kişinin kendisine yönelik suçlamalarda bulunduğunu ve bu gerginliğin ardından işi bırakma kararı aldığını ifade eden Balı, Ekim 2021'de projeden ayrıldığını ve 92 bin TL'lik alacağının da ödenmediğini söyledi.

"DAVA AÇACAĞIMI ÖĞRENİNCE 21 BİN TL GÖNDERDİLER"

İddiaya göre, dava açma niyetini ilettikten sonra ise Balı'nın hesabına 21 bin TL gönderildi. Balı, bu ödemeyi avukatına danışarak iade ettiğini ve bunun alacağın varlığının göstergesi olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Öte yandan Balı, karşı tarafın eksik ve kusurlu iş yaptığı iddiasında bulunduğunu ve söz konusu durumu kabul etmediğini de kaydetti.

ELÇİN SANGU'DAN YANIT GELDİ

Söz konusu iddiaların ardından Sangu'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birtakım belgelere de yer veren Sangu, şu ifadeleri kullandı: "Gene bu sabah muhalif taşlama oyunumuza devam ettik, bugünün talihlisi benim:)) 1) Ödemeler belgelerle aşağıdadır 2)Bilirkişi kurulunun sonuç ve kanaatı aşağıdadır 3)Kendi polis talebimiz aşağıdadır (çünkü bu adamın 13 tane sicil kaydı olduğundan güvenlik açısından talebimdir) Adli sicil kaydını paylaşamadığım için buraya koyamıyorum ama belge elimizde mevcuttur. Daha çok fazla şey var o yüzden mahkemede görülüyor konu. Buraya yazmıyorum. Konunun gerçekten haber yapmak olmadığını bildiğim için sorun da etmiyorum ama dava kaybedecek bir magazinci kadının haber yapış tarzından korkusunun kokusunu alabiliyorum. Hele bir de duyulmasından çok korktuğu bir şey duyulursa demek ki neler yapacak;)"

    Yorumlar (2)

  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    çalışanın ekmeği ile oynamayın 6 0 Yanıtla
  • Haydar IŞIK Haydar IŞIK:
    yok yok elçin hanım öyle değildir,mahkemeyi bekleyeceğiz. her ağzı iyi laf yapana inanma dönemi bitti. :) 6 0 Yanıtla
