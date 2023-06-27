İrem Kahyaoğlu, Güldür Güldür Show ile yollarını ayırdı

Karadayı, Yasak Elma ve Gülperi gibi dizilerde rol aldıktan sonra Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil olan başarılı oyuncu İrem Kahyaoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

ROLÜYLE ÇOK BEĞENİLMİŞTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 2019 yılından beri Güldür Güldür Show'da Leman karakterine hayat veren izleyicinin beğenisi toplayan İrem Kahyaoğlu yeni sezonda kadroda yer almayacak. Daha önce birçok projede yer alan oyuncunun yeni sezonda hangi projede olacağı ise henüz netleşmedi.

İREM KAHYAOĞLU KİMDİR?

İrem Kahyaoğlu, 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezundur. İlk oyunculuk deneyimini 2004 yılında yayınlanan Aliye dizisi ile yaşayan İrem Kahyaoğlu, Karadayı, Aşk Yalanı Sever, Aynı Çatı Altında, Kiralık Aşk, Yıldızlar Şahidim, Şeytan Tüyü, Yasak Elma, Gülperi gibi projelerde rol aldı.