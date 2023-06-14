İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki! - Son Dakika
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İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki!

14.06.2023 14:48

Gazeteci İsmail Saymaz, ödül aldığı törende Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine tepki gösterdi. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ece'ye zehir zemberek sözler sarf ederek, "Bıktık artık bu zevzekliklerden" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, dün akşam ödül aldığı törende depremzedelerle ilgili "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık neyse" diyen Eda Ece'ye tepki gösterdi.

"BIKTIK BU ZEVZEKLİKLERDEN"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Eda Ece'ye zehir zemberek sözler sarf eden Saymaz, "Densiz bir oyuncu çıkıyor, 'Yılın Kapak Kızı' adlı abuk sabuk ödül töreninde sözü hiçbir ilgisi yokken depremzedelere yapılan yardımlara ve oy tercihlerine getirip insanımızı aşağılıyor. Sonra bu tüm muhalefete mal ediliyor. Bıktık artık bu zevzekliklerden" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'dan depremzedelerle ilgili sözleri linç edilen Eda Ece'ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden

EDA ECE DEPREMZEDELERLE İLGİLİ NE DEDİ?

Şubat ayında yaptığı dergi çekiminden dolayı ödüle layık görülen Eda Ece, depremlerle ilgili konuşurken "Bir işbirliği yaparak ocak ayında kapak kızı oldum. Şubat ayında çıkan dergimi almaya gidemedim onun yerine bebek bezi ve jandarmadan emanet testere alıyordum. Yasak Elma ekibiyle tüm ışıklarımızı oraya göndererek depremzede vatandaşlarımız için yaktık. Öyle durumlarda kaldım ki oyunculuk ve ünün bir önemi kalmadı. Hayvan hakları için de çalışıyoruz. Bunların hepsini arka planda yaptım. Beni herkes Yasak Elma dizisindeki neşeli Yıldız olarak biliyor. Ama aslında için kan ağlıyordu. Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu. Bir de seçim falan derken ben stresten kambur oldum" ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz'dan depremzedelerle ilgili sözleri linç edilen Eda Ece'ye tepki: Bıktık artık bu zevzekliklerden
YORUMLAR (1)
  • Ali Kublay: İsmail saymaz da kedi olalı bir fare tutmuş Cevap Yaz 29 1 Yayından Kaldır
500
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İsmail Saymaz, Eda Ece, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Saymaz'dan Eda Ece'nin depremzedelerle ilgili sözlerine sert tepki! - Son Dakika
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