İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı - Son Dakika
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İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı

04.06.2023 16:22

İspanya'da yaşayan oyuncu Marielle Alessandra, spor salonunda soyunma odasına gittiği sırada bir çiftin kendisine yaklaşıp üçlü ilişki teklif ettiğini söyledi. Oyuncu teklifi reddetti ve şimdi çiftle aynı spor salonuna gitme konusunda kararsız.

İspanya'da yaşayan oyuncu Marielle Alessandra, TikTok'ta, spor salonunda soyunma odasına gittiği sırada bir çiftin kendisine yaklaşıp üçlü ilişki teklif ettiğini söyledi.

"BU DURUMU SİZE ANLATMAKTAN UTANIYORUM"

Durumu sosyal medyada paylana Marielle olayı şöyle anlattı: Doğruyu söylemek gerekirse bu durumu size anlatmaktan utanıyorum. Bu benim için gerçekten çok gerçeküstü. Bir çift yanıma geldi ve 'Yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Evet, tabii ki, neye ihtiyacınız olduğunu belirtin' dedim. Sonra bana 'Bir üçlü ilişkide bizimle olmayı düşünür müsünüz?' diye sordular. Bu bir şaka olmalı' dedim. Çift bana, 'Spor salonunda seni sürekli izliyoruz ve seni çok çekici buluyoruz' dedi. Ben de 'Özür dilerim, böyle bir duruma açık değilim' şeklinde onları geri çevirdim."

Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular

"YÜZLERİNE NASIL BAKABİLİRİM"

Artık ne yapacağını bilmediğini söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Şimdi spor salonuna gidip, her seferinde beni beğendiklerini bildiğim bu çiftin yüzüne nasıl bakabilirim?"

Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular

TAKİPÇİLERİ DURUMU TİYE ALDI

Oyuncu Marielle Alessandra, teklifi reddetti ve şimdi çiftle aynı spor salonuna gitme konusunda kararsız. Takipçileri duruma mizahi açıdan yaklaştı ve durumu olumlu bir motivasyon olarak görmesini önerdi.

Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular
Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular
Güzel oyuncuya spor salonunda büyük şok! Üçlü ilişki teklifinde bulundular
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İspanya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı - Son Dakika


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