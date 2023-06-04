İspanyol oyuncu spor salonunda üçlü ilişki teklifi aldı

İspanya'da yaşayan oyuncu Marielle Alessandra, TikTok'ta, spor salonunda soyunma odasına gittiği sırada bir çiftin kendisine yaklaşıp üçlü ilişki teklif ettiğini söyledi.
Durumu sosyal medyada paylana Marielle olayı şöyle anlattı: Doğruyu söylemek gerekirse bu durumu size anlatmaktan utanıyorum. Bu benim için gerçekten çok gerçeküstü. Bir çift yanıma geldi ve 'Yardımcı olabilir misiniz?' dedi. Evet, tabii ki, neye ihtiyacınız olduğunu belirtin' dedim. Sonra bana 'Bir üçlü ilişkide bizimle olmayı düşünür müsünüz?' diye sordular. Bu bir şaka olmalı' dedim. Çift bana, 'Spor salonunda seni sürekli izliyoruz ve seni çok çekici buluyoruz' dedi. Ben de 'Özür dilerim, böyle bir duruma açık değilim' şeklinde onları geri çevirdim."
Artık ne yapacağını bilmediğini söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Şimdi spor salonuna gidip, her seferinde beni beğendiklerini bildiğim bu çiftin yüzüne nasıl bakabilirim?"
Oyuncu Marielle Alessandra, teklifi reddetti ve şimdi çiftle aynı spor salonuna gitme konusunda kararsız. Takipçileri duruma mizahi açıdan yaklaştı ve durumu olumlu bir motivasyon olarak görmesini önerdi.
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