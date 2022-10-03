Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi - Son Dakika
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Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi

03.10.2022 17:22

İstek şarkı nedeniyle başlayan tartışmada şah damarına isabet eden cam kesiği sonucu yaşamını yitiren müzisyen Onur Şener, son yolculuğuna uğurlandı. Şener'in cenaze törenine katılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tabuta omuz verdi.

Ankara'daki bir gece kulübünde sahneye çıkan Onur Şener, kendisini dinlemeye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli iş müfettişi İlker K., Ali G. ve TAİ'de elektrik mühendisi Semih S.'nin istek şarkı isteğini bilmediği için geri çevirdi. Mekanda başlayan tartışmanın dışarıya taşmasıyla Şener, cam bardak kesisi ile boğazından yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden müzisyen, son yolculuğuna uğurlandı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Bir kız çocuğu olan başarılı müzisyenin Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şener için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak tabuta omuz verdi.

İstek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

NE OLDU?

Ankara'daki bir eğlence mekanında meydan gelen olayda, bakanlıkta iş müfettişi İlker K. (35); meslektaşı Ali G. (36), savunma sanayi alanında elektrik mühendisi Semih S. (36), kadın arkadaşları J.E. (36) ve G.G. (36) ile eğlenirken, sahne alan Onur Şener'den şarkıyı karaoke yapmadan söylemesini istedi. Onur Şener'in İlker K.'ye "İşime karışma" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek dışarı taşındı. Kavgaya dönüşen olayda Onur Şener, polis raporuna göre, boyun kısmından cam bardak kesisi ile yaralandı. Şener, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk babası Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

SUÇU BİRBİRİNİN ÜZERİNE ATTILAR

İlker K., Ali G., Semih S. ile mekanda birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G., gözaltına alındı. Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener'i İlker K.'nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

İstek şarkı yüzünden çıkan kavgada öldürülen Onur Şener son yolculuğuna uğurlandı

3 ZANLI TUTUKLANDI

Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, A.G, S.S. ve İ.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken yanlarındaki iki kadın "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi - Son Dakika
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