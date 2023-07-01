Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti - Son Dakika
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Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti

Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti

01.07.2023 10:59

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Lawrence, 2017 yapımı 'Mother!' filmi sırasında yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisi olduğunu söyledi. Yeni filmi 'Büyü de Gel'in tanıtımını yapan oyuncu, 'Mother!' filmini ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatması istendiğinde, o dönemde yönetmenle yattığını itiraf etti.

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence yıllar sonra yaptığı itirafla gündem oldu. Lawerence 2017 yapımı "Mother!" filmi sırasında yönetmenle yattığını söyledi.

FİLMİ NE KADAR ANLADIĞI SORULDU

Yeni filmi "Büyü de Gel"in (No Hard Feelings) tanıtımını yapan oyuncu Jennifer Lawrence, 'Watch What Happens Live with Andy Cohen' adlı talk show programına katıldı. Programda güzel oyuncuya Darren Aronofsky'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Mother!" filmini ne kadar anladığını 10 üzerinden bir puan vererek anlatması istendi.

"O DÖNEMDE YÖNETMENLE YATIYORDUM"

Lawrence, o dönemde filmin yönetmeni Darren Aronofsky'yle ilişkisi olduğunu hatırlatarak, "O dönemde yönetmenle yatıyordum. 5 mi? Ya da 4. Ama filmlerini anlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacı olan varsa, ne yapacağınızı biliyorsunuz" dedi. Cohen, oyuncuya "Yönetmenle mi yatsınlar" diye sorunca Lawrence, gülerek "Evet" yanıtını verdi.

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Jennifer Lawrence, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jennifer Lawrence, 'Mother!' Filmi Sırasında Yönetmenle İlişkisi Olduğunu İtiraf Etti - Son Dakika
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