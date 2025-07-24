Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu - Son Dakika
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Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu

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Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya\'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu
24.07.2025 11:44  Güncelleme: 12:02
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Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya\'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu
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Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Jennifer Lopez, ''Up All Night Live In 2025'' turnesi kapsamında Antalya'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını binlerce hayranı için seslendiren ünlü yıldız, doğum gününden bir gün önce verdiği konser sonrası 56'ncı yaşına Antalya'da düzenlenen sürpriz partiyle girdi.

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, "Up All Night Live In 2025" turnesi kapsamında dün akşam Antalya'daki bir otelde sahne aldı. Altı yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen Lopez, binlerce hayranının akın ettiği konserde unutulmaz bir performansa imza attı.

Sevilen şarkılarını coşkulu kalabalık eşliğinde seslendiren Lopez, sahnede enerjisiyle olduğu kadar tercih ettiği cesur kıyafetiyle de dikkat çekti. Derin sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, şıklığıyla izleyenleri büyüledi.

Ünlü yıldızın konserini Arda Güler, Rabia Soytürk ve Yeliz Korkmaz gibi tanınmış isimler de locadan takip etti. Lopez'in özel performansı, doğum gününden bir gün önce gerçekleşti.

Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu

Konserin ardından saat 00.00'ı geçtikten sonra konakladığı otelde ekibi tarafından sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Eğlenceli anların yaşandığı kutlamada Lopez, Türkiye'deki ilgiden ve hayranlarının coşkusundan dolayı büyük mutluluk yaşadı.

Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu

Jennifer Lopez, Doğum Günü, Türkiye, Antalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jennifer Lopez 56. yaşını Antalya'da kutladı! Sürpriz parti gecenin finali oldu - Son Dakika
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