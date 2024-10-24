Jennifer Lopez'in ilk eşinden boşanmalarıyla ilgili şok iddia: Diddy neden oldu - Son Dakika
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Jennifer Lopez'in ilk eşinden boşanmalarıyla ilgili şok iddia: Diddy neden oldu

Jennifer Lopez\'in ilk eşinden boşanmalarıyla ilgili şok iddia: Diddy neden oldu

Jennifer Lopez'in ilk eşi Ojani Noa, boşanmalarının kısmen müzik patronu Sean 'Diddy' Combs'un suçu olduğunu iddia etti. Noa, Lopez'in çıkış albümü için Combs'la yakından çalışmaya başladığı dönemde aldatmaya başladığını öne sürdü. Lopez ve Combs, boşanmadan kısa bir süre sonra 1999'da bir çift olduklarını açıklamış, ancak 2001'de ayrılmışlardı. Noa ayrıca, Lopez'in kendisinin televizyonda iş almasının önünü kapattığını iddia etti.

24.10.2024 17:05
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Jennifer Lopez'in ilk eşi aktör Ojani Noa, gözden düşen müzik patronu Sean "Diddy" Combs'un boşanmalarından kısmen sorumlu olduğunu iddia etti. Noa, evliliklerin kötüye gittiği dönemde Lopez'in çıkış albümü On the 6 için Combs'la New York'ta yakından çalışmaya başladığını söyledi. O sırada Noa, Los Angeles'taydı ve Lopez'in Pasadena'daki Madre's isimli restoranında çalışıyordu. Noa "Orada, o mesafede, o ayrılıkta aldatma başlamıştı" iddiasında bulundu.

Jennifer Lopez'in ilk eşinden boşanmalarıyla ilgili şok iddia: Diddy'i suçladı

Boşanmadan kısa bir süre sonra, 1999'da Combs ve Lopez, bir çift olduklarını açıklamıştı. Çift, 2001'de ayrılana kadar iki yıl birlikteydi.

Ağustosta 4. eşi Ben Affleck'e boşanma davası açan Lopez (55), Şubat 1997'den Ocak 1998'e, bir yıldan kısa bir süreliğine Noa'yla evliydi. İspanyolca sohbet programı Despierta América'nın yeni bir bölümünde konuşan Noa, "boşanmanın kısmen Diddy'nin suçu" olduğunu ileri sürdü.

"İŞ ALMAMIN ÖNÜNÜ KAPATTI"

Röportajın başka bir anında Noa, Lopez'in kendisinin televizyonda iş almasının önünü kapadığını iddia etti:

Jennifer'a 'Sana ne yaptım da bana dava açtın, beni suçladın, yalan söyledin, benim hakkımda yanlış şeyler uydurdun ve birçok şirketi beni kovmaları ve farklı televizyon kanallarını bana iş vermemeleri için aradın?' diye soruyorum.

Lopez, Combs'tan ayrıldıktan yalnızca birkaç ay sonra dansçı ve oyuncu Cris Judd'la evlenmiş ve ondan 2003'te boşanmıştı. 2004'teyse kendisi gibi şarkıcı olan ve 16 yaşındaki ikizleri Emme ve Max'i paylaştığı Marc Anthony'yle evlenmişti. İkili daha sonra 2014'te boşanmıştı.

Geçen ay Combs, federal suçlar olan haraç toplama, seks ticareti ve fuhuş yapmak için taşımadan tutuklanmış ve kendisine dava açılmıştı. Suçlamaları reddetmeyi sürdüren rapçi, halen Brooklyn Metropolitan Cezaevi'nde tutuklu. Combs, gelecek mayısta başlaması planlanan duruşmaları beklerken kefaletsiz olarak hapiste tutuluyor.

Gözaltına alındığından beri müzik yapımcısı, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan bir dizi şikayetçinin dava akınıyla karşı karşıyken hakkında açılan son davada Combs, MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra bir partide, 13 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'in ilk eşinden boşanmalarıyla ilgili şok iddia: Diddy neden oldu - Son Dakika

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