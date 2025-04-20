Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM'de okutulmasıyla ilgili, ''Sistemimizde ve Anayasa'da kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. AYM kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez, milletvekilliği iade edilemez'' açıklamasında bulundu.

20.04.2025 23:39
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, AYM'nin Can Atalay kararının TBMM Genel Kurulu'nda okutulasıyla ilgili, "Bizim sistemimizde ve Anayasa'da kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. Yani AYM kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez, milletvekilliği iade edilemez" dedi.

Mehmet Uçum sosyal medya hesabından milletvekilliği düşürülen Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararının TBMM'de okutulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE HAMLELER YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum X hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimlerinde hukuk yoluyla demokrasiyi geliştirmek dedik, gereğini 16 Nisan öncesinde, 16 Nisan'da ve sonrasında yaptık ve reform iradesi devam ediyor. Demokrasi hukukunu inşa etmek ve geliştirmek dedik, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bu hamleleri yapıyoruz, daha da kapsamlısı yapılacak.

Terörsüz Türkiye'ye ilişkin Sayın Bahçeli'nin öncülüğünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Devlet inisiyatifini hayata geçirdik. Terörsüz Türkiye hedefi tamamlandığında çok güçlü bir demokrasi hukuku reformu yapılacağını ilan ettik, bu ilerlemenin sağlanacağı görülüyor" dedi.

"ONLAR HUKUK TANIMAZLIĞI MUHALEFET SANIYOR"

"Ama onlar hukuk tanımazlığı muhalefet sayıyorlar. Yolsuzluğu, usulsüzlüğü, hukuksuzluğu siyaset olarak uyguluyorlar" diye yazan Uçum, "Yeni nesil emperyalist proje olan gayrimeşru eylemlerle demokrasi hukukunu tahrip etmeye çalışıyorlar. Yolsuzluğun ve her türlü hukuk dışılığın aktörünü, dış misyonların işbirlikçisini siyasal tarihin en büyük liderlerinden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaştırıyorlar. Sonra o şahsı istismar ederek kendilerine alan açmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi küresel emperyalizmin odak gücü olan ülkelere şikayet ediyorlar, mandacı siyaset konusunda arsızlıkta sınır tanımıyorlar. Bu hukuk devleti ve halk düşmanı yaklaşımlarla övünüyorlar" ifadelerini kullandı.

"AYM KARARI OKUNARAK MİLLETVEKİLLİĞİ İADE EDİLEMEZ"

Uçum Can Atalay tartışmalarına son noktayı ise şu ifadelerle koydu: "Şimdi de hukuku katletmeye çalışıyorlar. Meclisin hukukuna ve Anayasaya karşı korsan gösteri yapıyorlar. Bizim sistemimizde ve Anayasa'da kesinleşmiş mahkumiyet kararının okunmasıyla milletvekilliğinin düşme usulü var. Tersi yok. Yani AYM kararı okunarak milletvekilliği ihya edilemez, milletvekilliği iade edilemez. Böyle bir hüküm yok, böyle bir kural yok, böyle bir usul yok. Kaldı ki okunan karar da 'karar verilmediğine yer olmadığı' kararıdır yani ortada bir karar da yok.

Kesinleşmiş mahkumiyetle milletvekilliği düşen bir kişinin milletvekilliği ancak kesin kararın, yargılamanın iadesiyle ortadan kaldırılması ve bu durumun TBMM'ye bildirilmesiyle olur. Bunu da sadece karar veren mahkeme yapabilir. Ortada böyle bir durum var mı, o da yok. Hukuku katletmeye çalışanlara devlet ve millet asla geçit vermez. İki kez Gazi olmuş Meclisimiz bu oyunlara gelmez. Şu ya da bu şekilde Türkiye'den yana görünüp idareyi ve yargıyı hedef göstererek ajan-provokatörlük yapanları da devlet affetmez, önce kaydeder sonra gereğini yapar."

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu geçtiğimiz gün CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplanmış, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle parti temsilcilerinin ve milletvekillerinin Önder'e geçmiş olsun dileklerini ileten konuşmalarının bitmesinin ardından Genel Kurul'un kapanması gerekirken Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili kararının hüküm bölümünü okutmuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Burhan Kıraç:
    Cezası Kesinleşmiş Bebek katilini çıkarmak için kimler uğraşıyor. bilmedim / Madem kesinleşen Hükümler uygulanıyor ise Bebek katilini cezası da kesinleşmiş değil mi ? Yakın zaman özel düzenleme af ile Suçu sabit olup da cezası kesinleşenlerden birileri yakın zamanda hapisten çıkmadı mı ben mi yanlış biliyorum ...Anayasa mahkemesi kararı neden uygulanmıyor...Kimse yasanın üstünde olamaz. 169 26 Yanıtla
  • Aa:
    adamlar anayasa filan tanimiyor 120 48 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    Ayarını bozduğun KANTAR, Birgün ayarı bozanıda TARTAR. 140 19 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Millet ondan erken secim istiyor kendileri bilir 116 26 Yanıtla
  • 205622:
    hangi ana yasa hersye ülkede rüşvetle yuruyo 104 10 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Elbet bu devir geçecek o zaman nereye kaçacaksınız acaba. 89 25 Yanıtla
  • sus ceo:
    Bu ülkede atanmış bir danışmanın1 Anayasa Mahkemesi kararı ve Yüce Mecliste okunan bu kararla ilgili üst bir merci gibi görerek hareket etmesi sonucu halkın adalete ve devletine olan güvenini zedeler. Bu tip üst perdeden konuşmalar Sayın Cumhurbaşkanına zarar verir. Yasama, yürütme ve yargı erkleri birbirinden bağımsızdır. Atanmış bir danışmanın da bu mercilerin uygulamaları ile ilgili yorum yapması en başta yargimiza ve demokrasimize zarar verir. Ülkem adına üzülüyorum. 52 15 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Adalet o neki 52 12 Yanıtla
  • Kazım Demir:
    Keser dönecek sap dönecek 43 15 Yanıtla
  • Tuna Han:
    tamam tek adamın baş danışmanı ağzını actiysa kesinlikle haklıdır tek adamın üstü oluyor demek ki bu artık bende cahil ekp liler gibi düşünüp geçeceğim belki mutlu olurum 36 17 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Adalet Silivridir 22 7 Yanıtla
  • Mustafa Çelik:
    Bu anayasa zamanı geldiğinde hepinizi yargılayacak yüce divanda kaçacak yer bulamayacaksınız 18 4 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Herşeyi siz biliyonuz zaten, işinize geldiği gibi, Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar 16 1 Yanıtla
  • TUNÇ Vizyon:
    Peki ne ile iade edilir? Padişahınızın icazeti ile mi? O zaman anayasa mahkemesi ne işe yarar. Siz işinize gelince yasalara uymuyorlar diye başkasını eleştiriyorsunuz, işinize gelmediğinde de yasalar tu kaka öylemi? Hadi canım sizde. Hayatınız yalan, dalavere ve algı üzerine kurulu. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez - Son Dakika
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