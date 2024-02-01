Kaan Urgancıoğlu... SETTE \'ÖPÜŞME TEKNİĞİ YORUMU!

Eşi Burcu Denizer ve oğlu Ardıç ile bir mekana giren Kaan Urgancıoğlu, ayaküstü gazetecilerin soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi.
Kısa bir süre önce kucağına aldığı oğlunu pusetinde taşıyan Urgancıoğlu, babalık hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı:
Babalık çok iyi gidiyor. 2,5 aylık olmadı daha. Keyfimiz yerinde. Alışmaya çalışıyorum, hatta alıştık diyebilirim. Bakıcımız yok, yardım almıyoruz. Burcu kendisi bakıyor. Baba hissiyatı sanırım 6 aylıkken falan daha fazla gelir.
"BURCU ÖĞRENDİKLERİNİ ANLATIYOR"
Oğlu doğmadan önce herhangi bir babalık eğitimi almadığını söyleyen oyuncu, "Burcu öğrendiklerini bana anlatıyor. Kuzenim, kardeşim geniş aile olduğumuz için zor olmuyor" diye konuştu.
Ekranların büyük beğeni toplayan, reyting rekortmeni dizisi 'Yargı'nın 3. sezonunu geride bırakmaya hazırlandıklarını belirten ünlü isim, ekibe yeni katılan oyuncularla birlikte daha da güçlendiklerini söyleyerek;
"Dizi iyi gidiyor. Herhalde sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kadromuz da güçleniyor. Bu haftadan itibaren çok iyi oyuncular ekibe dahil oluyor. İyi oyuncuların girmesi bizi çok motive ediyor. Sermet Yeşil, Alican Yücesoy ile bayağı güçlendi kadromuz.
Dizi bu sezon biter diye tahmin ediyorum. Bitmezse benim en uzun soluklu işim olacak" dedi.
"PINAR İLE ARAMIZDA DOĞRU BİR ELEKTRİK VAR"
Urgancıoğlu, "Uzun soluklu bir iş olması sizi yordu mu?" sorusu karşısında ise "Alıştık artık bu rutine. Yormuyor desek yalan olur. Bu kadar uzun bir koşu yaptığımız için mutluyuz" yanıtını verdi.
Dizideki partneri Pınar Deniz ile iyi bir ikili olan Kaan Urgancıoğlu, "Bu sinerjiyi nasıl sağlıyorsunuz?" şeklindeki soruya da "Aramızda doğru bir elektrik var. Çok saygılıyız birbirimize karşı.
Bütün ekip öyleyiz. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Sete keyifli gidiyor olmaktan dolayı mutluyuz" cevabını verdi.
"HER SAHNEDE BAŞKA BİR GERİLİM VAR"
Selin Şekerci'nin öpüşme sahneleri için "Güzel kardeşim deyip, kamyoncu gibi giriyorum partnerime" sözleri hatırlatılan oyuncu, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
Bence hiçbir sahne kolay değil. Her sahnede başka bir gerilim türü var. Hiç kolay ya da keyifli bir mevzu değil bu durum.
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