Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı - Son Dakika
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Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı

09.07.2023 13:31

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz aylarda başka kadınlarla görüntülenmesiyle çıkan boşanma iddialarını yalanlayan çift, 7. evlilik yıl dönümlerinde birlikte çektirdikleri samimi fotoğrafları paylaştı. Kadir Doğulu, paylaşımında Atagül ile olan mutluluğunu dile getirirken, Neslihan Atagül ise Doğulu'ya olan sevgisini ifade etti.

Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz aylarda gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesi çiftin evliliğinde kriz çıkardığı iddia edilmişti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, aldatma iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. İkili, 7. evlilik yıl dönümlerinde birlikte çekildikleri samimi kareleri paylaştı.

"NEFES GİBİ"

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti 7. evilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı. Kadir Doğulu Atagül ile çektirdiği birbirinden samimi pozlarını paylaşıp "Uğurlu 7. Gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim" notunu düştü.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar

"TANRININ BANA VERDİĞİ EN GÜZEL HEDİYE"

Neslihan Atagül ise Kadir Doğulu ile olan romantik karelerine "Tanrının bana verdiği en güzel hediye" notunu yazdı. İkilinin paylaşımları yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar

İşte çiftin romantik kareleri;

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan evlilik yıl dönümü kutlaması! Birbirinden samimi pozlarını yayınladılar
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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, 7. evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımla kutladı - Son Dakika


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