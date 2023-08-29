Kanye West, İtalya'da Tatil Yaparken Şaşırtıcı Hareketlerde Bulundu - Son Dakika

Kanye West, İtalya'da Tatil Yaparken Şaşırtıcı Hareketlerde Bulundu

Kanye West, İtalya\'da Tatil Yaparken Şaşırtıcı Hareketlerde Bulundu
Son Güncelleme: 29.08.2023 13:32

Ünlü rapçi Kanye West, eşi Bianca Censori ile İtalya'da tatil yaparken dikkat çeken bir harekette bulundu. Tekne turu sırasında, belirsiz bir nedenle pantolonunu kısmen indirerek çevredeki turistlere kalçalarını gösterdi. Bu durumda kalçaları tamamen görünen West, daha sonra pantolonunu düzeltip karısı ve arkadaşları ile beraber tekneden inip şehir turuna çıktı.

46 yaşındaki rapçi Kanye West, "karısı" Bianca Censori ile İtalya'da bir tekne turunda teknenin kenarına oturmadan önce pantolonun aşağı indirerek çevredeki turistlere kalçalarını gösterdi.

Bir süredir karısı ile tatil yaptığı Venedik'te herkesin gözü önünde samimi hareketler sergileyen West, nedeni belirsiz bir şekilde pantolonunu kısmen aşağı indirerekoturdu. Tamamen siyah giyine ve yüzünü kapatan West'in bu durumda kalçaları tamamen göründü.

Bir süre sonra tekne iskeleye yanaştıktan sonra West, pantolonunu düzeltip karısı ve kim oldukları bilinmeyen arkadaşları ile beraber tekneden inip şehir turuna çıktı.

West ve Censori çifti, Ocak ayında beklenmedik bir şekilde evlenerek herkesi şaşırttı. Ağustos ayının başında bu yana tatil yaptıkları İtalya'da sürekli giydikleri kıyafet ve sergiledikleri davranışlarından dolayı sürekli gündeme geliyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Kanye West, İtalya'da Tatil Yaparken Şaşırtıcı Hareketlerde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanye West, İtalya'da Tatil Yaparken Şaşırtıcı Hareketlerde Bulundu - Son Dakika
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