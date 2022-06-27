Kraliyet gelini KateMiddleton, geçen Kasım ayında ziyaret ettiği Pirbright askeri eğitim akademisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Kate'in fotoğrafı Prinses Diana'nın 1988 yılında tankın üzerinde miğferle çektiği fotoğrafı hatırlattı.
Kate'in paylaşımı, orduda kendisine onur rolü verileceği iddialarından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.
Bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde Ben ve William, geçmişte ve şu anda, karada, denizde havada, Birleşik Krallık'da ve dünyanın her her yerinde hizmet eden kadın ve erkekleri tebrik etmek istiyorum. Bize korumak için yaptığınız fedakarlıktan dolayı size ve ailelerinize teşekkür ediyorum.
Son Dakika › Magazin › Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi - Son Dakika