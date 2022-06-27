Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi - Son Dakika
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Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi

27.06.2022 16:32

Kraliyet gelini Kate Middleton, Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle geçtiğimiz yıl tankın üzerinde kafasında miğferle verdiği pozu paylaştı. Middleton'ın bu karesi yıllar önce kayınvalidesi Prenses Diana'nın verdiği pozu hatırlattı.

Kraliyet gelini KateMiddleton, geçen Kasım ayında ziyaret ettiği Pirbright askeri eğitim akademisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate'in fotoğrafı Prinses Diana'nın 1988 yılında tankın üzerinde miğferle çektiği fotoğrafı hatırlattı.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate'in paylaşımı, orduda kendisine onur rolü verileceği iddialarından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi

Kate, Silahlı Kuvvetler günü fotoğrafını şu mesajla paylaşarak kutladı:

Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi
Bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde Ben ve William, geçmişte ve şu anda, karada, denizde havada, Birleşik Krallık'da ve dünyanın her her yerinde hizmet eden kadın ve erkekleri tebrik etmek istiyorum. Bize korumak için yaptığınız fedakarlıktan dolayı size ve ailelerinize teşekkür ediyorum.
Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi
Kayınvalidesinin izinden gidiyor! Kraliyet gelini miğferi giyip tanka bindi
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SON DAKİKA: Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi - Son Dakika
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