Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

"ERBİL'İN ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ"

Geçen aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanan Çilingiroğlu, bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaya Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. 60 yaşındaki Çilingiroğlu'nun sevgilisi bu sefer de 35 yaşında. Önceki akşam genç sevgilisiyle Yeniköy'de görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi.