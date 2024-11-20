Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi - Son Dakika
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Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

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Son dönemlerde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Kaya Çilingiroğlu, önceki akşam Yeniköy'de yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çilingiroğlu, muhabirleri görünce saklanan kız arkadaşı için ''Belki ailesi istemiyordur'' dedi.

20.11.2024 11:48  Güncelleme: 12:02
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Hülya Avşar'dan 2005'te, Feraye Tanyolaç'tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra (26) ve Hüseyin Kaya (18) adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

"ERBİL'İN ESKİ SEVGİLİSİYMİŞ"

Geçen aylarda kızı Zehra'dan (26) bile küçük sevgilisiyle yakalanan Çilingiroğlu, bu ilişkiye dair bir süre sonra "Görüntülendiğim kız Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisiymiş. Bir de 22 yaşında. Öğrenir öğrenmez her yerden engelledim. Beni kullandı. Meğer o gece oraya basının gelmesini o istemiş, başkalarına aratmış. Ben bunları sonradan öğreniyorum. Benim üzerimden prim yapmaya çalıştı ama sanırım pek de amacına ulaşamadı. Telefon numarasını sildim, her yerden de engelledim" demişti.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Kaya Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. 60 yaşındaki Çilingiroğlu'nun sevgilisi bu sefer de 35 yaşında. Önceki akşam genç sevgilisiyle Yeniköy'de görüntülenen Kaya Çilingiroğlu, saklanan kız arkadaşı için "Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur" dedi.

Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi
Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi

Kaya Çilingiroğlu, Yeniköy, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kaya Çilingiroğlu, 25 küçük sevgilisiyle trafikte görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Özdoğan:
    25 tane küçük sevgilisi mi varmış. nasıl başlık o. 22 0 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Kalan 24 ü nerde? 14 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Herkes sırayla kullanıyor önce Erbil sonra kaya sonrası bakalım kim acaba 5 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    nasil bir mide 5 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    p3zevenk ruhlu zenginler,yiyin yiyin...demokrasi ,eşitlik sizin sloganiniz olsun 3 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Sanatçılar, yazarlar çizerler, ü kendilerinden 50 yaş küçük olan sevgilileri için sorun yok.hasbel kader sıradan bir vatandaş yapınca, sanatçı kadınlar kiyamet kopariyor.kendilerinden 25-30 yaş küçük erkeklerle sevgili olmalarında sorun yok. 3 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Kızıda 30 yasinda 2 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ortada üç beş on tane eşya var ve o eşyalar ortada ordan oraya yer degiştiriyor 2 0 Yanıtla
  • Cesur Aslan:
    Nekadar çok varmış bu zihniyetten bir bir dökülüyolar 2 0 Yanıtla
  • Murat:
    Allah bu paranın belasını versin.! para uğruna babası, dedesi'nin altına yatıyorlar.! 0 0 Yanıtla
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