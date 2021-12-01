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Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar - Son Dakika

Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar

01.12.2021 16:23

17 yaşındaki kızının kaçırıldığını öne sürerek Müge Anlı'nın programına çıkan baba, "İnşaatlarda çalışarak, lağım temizleyerek kızım savcı, hakim olacak diye mücadele ediyordum. Prensesimi elimden aldılar" sözleriyle feryat etti. Acılı babanın anlattıkları stüdyodakileri duygulandırdı.

Ankara Keçiören'de yaşayan 17 yaşındaki Fazile Evran, 9 Kasım Salı günü, okula gitmek üzere evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Kızının daha önce amcasının kızını kaçıran Tugay Gideroğlu tarafından kaçırıldığını iddia eden inşaat işçisi Metin Evran, gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE FERYAT ETTİ

Günlerdir sesini dahi duymadığı kızının eşyalarıyla canlı yayına çıkan Evran, "İnşaatlarda çalışarak, lağım temizleyerek kızım savcı, hakim olacak diye mücadele ediyordum. Yalvarıyorum, hiç mi vicdanınız yok? Sizin de evladınız yok mu? Neden saklıyorsunuz evladımı? Yavrumun 23 gündür rüzgarlardan kokusunu içime çekiyorum. Prensesimi elimden aldılar. Kekliğimi kafesinden uçurdular. Bana yardımcı olun, yavrumu kurtarın" diyerek feryat etti.

Kızından günlerdir haber alamayan babanın feryatları yürek dağladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar

KARISINA İŞKENCE EDİYORDU

Kızını kaçıran kişinin ilk vukuatı olmadığını ileri süren Metin Evran, "Babasıyla 3 buçuk saat konuştum. Yalvardım, çocuğumu getirin, onu okutacağım dedim. Daha önce amcamın kızını da kaçırdı. Çocuğu dövüyormuş. Çocuk saçlarından tutup duvara vurduğu için saçlarını kesmiş. Babasını arayıp beni kurtarın diye yardım istemiş. Benim kızımdan da karısından ayrıldığı için intikam aldı. Akrabama, 'Eğer sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram olsun" demiş" şeklinde konuştu.

"İŞE AÇ SUSUZ GİDİYORDUM"

Kızının ülkesine hizmetkar olması için savcı olmasını çok istediğini söyleyen Metin Evran, "Kızıma okul harçlığı vermek için inşaatlara aç susuz gidiyordum" dedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çok geçmeden Fazile'yi kaçırdığı iddia edilen kişinin babasına ulaştı. Oğlunun saklandığı yeri bilmediğini ileri süren Kazım Gideroğlu'nun da genç kızı aylardır sosyal medya hesabından takip ettiği ortaya çıktı.

Kızından günlerdir haber alamayan babanın feryatları yürek dağladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar

"CİNAYETTEN BETER"

Duydukları karşısında öfkelenen Müge Anlı, "Neden 16 yaşındaki çocuğun hayatı bitiriyorsun? Vallahi cinayetten beter... Bu adam 26 yaşında o kız 16 yaşında... Neden bu çocuğa musallat oluyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar

Müge Anlı, Ankara, Kasım, Savcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kayıp kızını arayan babanın sözleri yürek parçaladı: Lağım temizleyerek büyüttüm, prensesimi aldılar - Son Dakika
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