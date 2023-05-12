Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Hatice, Erdoğan'ın memur maaşı vaadiyle ilgili konuştu: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Hatice, Erdoğan'ın memur maaşı vaadiyle ilgili konuştu: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz

12.05.2023 15:00

14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" açıklamasının üzerine "20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hatice, gündeme dair yaptığı yorumlarla da adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimlerdeki adayını açıklayan Hatice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memur maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamaya da sessiz kalmadı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRAYI BULACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" diye konuştu.

HATİCE: 50 BİN DE YAPSANIZ BU PAHALILIĞA MAALESEF KURTARMAZ

Erdoğan'ın sözlerine yorumsuz kalamayan Hatice ise Instagram hesabından yaptığı yorumda "Ah şu maaşlar fazla değil 10 yıl önce olsaydı olmayanın da evi olurdu cumhurbaşkanım. 20 bin değil 50 bin de yapsanız bu pahalılığa maalesef kurtarmaz" ifadelerini kullandı.

*#arabaslik*1532*#arabaslik*

Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklayan Hatice, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Neden mi CHP? Bizde imamlık var, bizde dürüstlük var, bizde paylaşmak var, bizde irade var, bizde inanç var, bizde merhamet, vicdan var, koltuk sevdası değil halka sevdamız var. Aleviyim ve gurur duyuyorum seninle sayın Cumhurbaşkanım Bay Kemal. İnanıyorum ki ilk turda bitecek bu iş" demişti.

Şarkıcı Hatice, Cumhurbaşkanlığı için adayını duyurdu: Cumhurbaşkanım Bay Kemal, ilk turda bitecek bu iş
YORUMLAR (6)
  • Mehmet Yavuz: HATİCE SENİNDE KONSERLERİNE 5 TL YETER KİŞİ BAŞINA. Cevap Yaz 19 6 Yayından Kaldır
  • Mehmet Bayramoğlu: allah rızası ıcın su arkadaş susabilir mi ????? Cevap Yaz 25 9 Yayından Kaldır
  • Suleyman Dag: Hatice sen yanında çalıştırılmasına 50 bin ver konser başına maliyeti kurtarmıyor diye 5 katı fiyat çekersin hiç olmaz ise k9nserine kimse gelmez Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti 14 Mayıs seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini duyuran Doğuş'un yaptığı hareket dikkat çekti

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Hatice, Memur, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Hatice, Erdoğan'ın memur maaşı vaadiyle ilgili konuştu: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz - Son Dakika


Son Dakika
15:54 Barcelona'ya rekor ceza! Arda Turan'ın tazminatını yanlış hesaplamanın faturası çok ağır oldu
15:52 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç
15:47 Nüfus müdürlüklerinde hafta sonu seçim mesaisi yapılacak
15:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akşener'i masaya getiren de İnce'yi adaylıktan çektiren de aynı güç
15:46 Evrakları YSK'ya teslim eden Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından resmen çekildi
15:44 Kremlin'in açıklamasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Elimizde somut kanıt var
15:39 Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti
15:33 Dursun Özbek, Volkan Demirel'e yaptığı teklifi anlattı: Birilerine formayı giydir
15:31 Son Dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
15:26 Muharrem İnce'den açık mektup: Adaylıktan çekilmem başka sahte kasetler olduğu için değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 16:03:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği bilinen Hatice, Erdoğan'ın memur maaşı vaadiyle ilgili konuştu: 20 bin değil 50 bin de kurtarmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement