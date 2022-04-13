Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası - Son Dakika
Üye Girişi

Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası

13.04.2022 15:50

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteriyle hafızalara kazınan Kenan Çoban, oğluyla fotoğraf paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken "Aynı babası" yorumları yapıldı.

Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerden biri olan Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile adını duyuran Kenan Çoban, bu kez sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

"ÇOCUK ABDÜLHEY OLARAK DOĞMUŞ"

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafının altına "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Kenan Çoban'ın o paylaşımı;

Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor

AİLE POZLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Helin Nazlı Çoban ile 2017 yılında nikah masasına oturan başarılı oyuncunun bir oğlu dünyaya geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Çoban, eşi ve oğluyla pozlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KENAN ÇOBAN KİMDİR?

Kenan Çoban, 22 Ocak 1975 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Elazığ Ticaret ve Meslek Lisesi mezunu olan Çoban, Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yaptı. Kameralar karşısına ilk kez Kurtlar Vadisi isimli dizide canlandırdığı Abdülhey karakteri ile geçen Kenan Çoban, 2014-2015 sezonunda Beyaz Karanfil adlı dizide başrol oynadı. Kenan Çoban, ilk evliliğini 2011 yılında Dilek Özkan ile yaptı. Kenan Çoban, 5 ay evli kaldığı Özkan'a tazminat davası açarak düğün masraflarını geri istemişti. Kenan Çoban ikinci evliliğini 2017 yılında Helin Nazlı Çoban ile yaptı. Çoban, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Fahri karakterine hayat verdi.

Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor
Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor
Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor
Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor
Kenan Çoban'ın oğluyla fotoğrafını görenler 'Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş' yorumları yapıyor
YORUMLAR
500
TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor TKKD Elazığ Şubesi gönüllere dokunuyor Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Kurtlar Vadisi, Kenan Çoban, Elazığ, Türk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:15 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu 'Zaten herkes diyeceğini dedi sorun yok' dedi
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:57 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Defne ve Sadun yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:56:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kenan Çoban oğluyla fotoğrafını paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aynı babası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement