"Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

"Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması

21.07.2022 11:56

Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği konser öncesinde basın mensuplarına dikkat çekici açıklamalarda bulunan Aleyna Tilki, Kıbrıs'a gittiğinde kumar oynadığını itiraf ederken, "Kendime limit koyarak kumar oynuyorum. Bir şey kazandığımda da harcamam" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz günlerde annesi kendisine rakip olarak şarkı çıkaran Aleyna Tilki, Kıbrıs'ta konser verdi. Konser öncesi kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden 22 yaşındaki Aleyna Tilki, çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

"KUMAR OYNAMAYI SEVİYORUM"

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tilki, "Kıbrıs'la ilgili bir anınız var mı?" sorusu üzerine "Ben Kıbrıs'ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim. Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam" itirafında bulundu.

Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum
Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum
Aleyna Tilki'den çok konuşulacak kumar itirafı: Kendimi limit koyarak oynuyorum
YORUMLAR
500
Nisa Bölükbaşı'na Olay Yaratan Gönderme! Nisa Bölükbaşı'na Olay Yaratan Gönderme! Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kendimi limit koyarak oynuyorum' diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:45 Munzur festivali'ne yasak geldi, Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu tepki gösterdi: Şehre girişte kuyruk oluştu
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:59:42. #1.13#
SON DAKİKA: "Kendimi limit koyarak oynuyorum" diyen Aleyna Tilki'den olay yaratacak 'kumar' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement