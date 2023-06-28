Kerem Bürsin, Darüşşafaka'ya Yapılan Bağışla Bin Öğrenciye Tam Burs Verecek - Son Dakika
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Kerem Bürsin, Darüşşafaka'ya Yapılan Bağışla Bin Öğrenciye Tam Burs Verecek

28.06.2023 16:32

Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, yardımsever yönüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin'in bağışıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak. Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Kerem Bürsin, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaşarak 'Bayramımız kutlu olsun' notunu düştü. Kurum tarafından yayınlanan belgede 'Destekleriniz sayesinde Türkiye'nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000'e yakın çocuğumuz, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak' ifadelerine yer verildi.

Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, yardımsever yönüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin'in bağışıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak.

ALKIŞ TOPLAYAN BAĞIŞ

Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Kerem Bürsin, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaşarak "Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü. Kurum tarafından yayınlanan belgede "Destekleriniz sayesinde Türkiye'nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000'e yakın çocuğumuz, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.

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Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kerem Bürsin, Darüşşafaka'ya Yapılan Bağışla Bin Öğrenciye Tam Burs Verecek - Son Dakika


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16:32 Kerem Bürsin, Darüşşafaka'ya Yapılan Bağışla Bin Öğrenciye Tam Burs Verecek
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