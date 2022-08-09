Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır - Son Dakika
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Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

09.08.2022 09:28

Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde plastik atıkları ve ölen yunus balığının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen Allen, "Bu bir skandaldır, yetkilileri göreve çağırıyorum" diyerek tepki gösterdi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunus balığını görünce sinirlerine hakim olamadı.

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek öfke kustu. Yunus balığının plastik yediği için öldüğünü ileri süren oyuncu, yayınladığı videolarda şunları söyledi: "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş.

"YAZIKLAR OLSUN, YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

"Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."

Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu
Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu
Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu
Kilyos Sahili'ndeki ölmüş yunus balığını ve atıkları gören Yasemin Kay Allen, belediyelere öfke kustu
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Son Dakika Magazin Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır - Son Dakika
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