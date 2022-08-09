Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, yürüyüş yapmak için gittiği Kilyos Sahili'nde gördüğü atıklar ve karaya vurmuş yunus balığını görünce sinirlerine hakim olamadı.

"YUNUS BALIĞI PLASTİK YEMEKTEN ÖLMÜŞ"

Instagram hesabından hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hem de Sarıyer Belediyesi'ni etiketleyen oyuncu, sahildeki plastik atıkları ve öldüğü için karaya vuran yunus balığını göstererek öfke kustu. Yunus balığının plastik yediği için öldüğünü ileri süren oyuncu, yayınladığı videolarda şunları söyledi: "Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz içi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş.

"YAZIKLAR OLSUN, YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM"

"Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır, bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum."