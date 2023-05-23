Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş - Son Dakika
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Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş

23.05.2023 13:06

Oryantallikten şarkıcılığa geçen Didem Kınalı'nın başı kiracısıyla büyük derde girdi. Trafik çevirmesine takılan Kınalı, hakkındaki arama kararı sebebiyle gözaltına alınarak nezarethaneye gönderildi. Yaşadıklarını bir bir anlatan ünlü isim, "Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Sorunlu olan kiracım şikayetçi olmuş benden. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık altı saat bekledim" ifadelerini kullandı.

Yakın bir zaman önce kendi şarkısını çıkartarak sahne almaya başlayan oryantal Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Kiracısı yüzünden başının dertte olduğunu söyleyen Kınalı, önceki gün nezarethaneye girdiğini söyledi.

"6 SAAT SARHOŞLARIN ARASINDA NEZARETHANEDE KALDIM"

Kiracısının şikayetinden dolayı karakolluk olduğundan bahseden Didem Kınalı, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler çevirince ben ilk başta şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söylediler bana. Bayağı bekledik, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Bu benim sorunlu olan kiracımla alakalı bir durum, şikayetçi olmuş benden. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık altı saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım. Ne için arandığımı bile bilmiyordum. Bugün tahliye kararı verildi. Kiracım da 15 gün içinde çıkmak zorunda" dedi.

Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girdi

"YILDIZ TİLBE'DEN ALDIĞIM ŞARKIYI ÇIKARIYORUM"

Seçimden sonra Yıldız Tilbe'den aldığı şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sunacağını söyleyen Didem Kınalı, "Yıldız Tilbe'den çok güzel bir şarkı aldım. Onu çıkaracağım. Klibi çektik hepsi hazır. Seçimden sonra isteyenler ile buluşturacağız. Yavaş yavaş sahnelere de çıkıyorum ve kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu mesleği yapmamı istemeyen çok insan var. Hakarette bulunanlar ve kıranlar var. Sözlerini geri alamayacak kadar ağır sözler söyleyenler var ancak ben yapacağım, geliyorum yavaş yavaş. Dansı da bıraktım, özel gecelere gidiyorum sadece" şeklinde konuştu.

Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girdi
Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş
Kaynak: Snob Magazin
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Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş Kiracısıyla karakolluk olan oryantal Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş

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Son Dakika Magazin Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş - Son Dakika


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