Kiracısıyla sorunlar yaşayan Didem Kınalı, nezarethaneye girmiş

Yakın bir zaman önce kendi şarkısını çıkartarak sahne almaya başlayan oryantal Didem Kınalı, önceki akşam Cihangir'de objektiflere takıldı. Kiracısı yüzünden başının dertte olduğunu söyleyen Kınalı, önceki gün nezarethaneye girdiğini söyledi.

"6 SAAT SARHOŞLARIN ARASINDA NEZARETHANEDE KALDIM"

Kiracısının şikayetinden dolayı karakolluk olduğundan bahseden Didem Kınalı, "Bir gün işten çıktım. Trafik çevirmesine denk geldim. Polisler çevirince ben ilk başta şaka yapıyorlar, tanıyorlar beni sandım. Aranmam olduğunu söylediler bana. Bayağı bekledik, beni aldılar. Sarhoşların arasında hapishaneye düştüm. Bu benim sorunlu olan kiracımla alakalı bir durum, şikayetçi olmuş benden. Savcı ifademi okumadan bana arama kararı çıkartmış. Yaklaşık altı saat bekledim. İmza atıp ardından çıktım. Ne için arandığımı bile bilmiyordum. Bugün tahliye kararı verildi. Kiracım da 15 gün içinde çıkmak zorunda" dedi.

"YILDIZ TİLBE'DEN ALDIĞIM ŞARKIYI ÇIKARIYORUM"

Seçimden sonra Yıldız Tilbe'den aldığı şarkıyı dinleyicilerin beğenisine sunacağını söyleyen Didem Kınalı, "Yıldız Tilbe'den çok güzel bir şarkı aldım. Onu çıkaracağım. Klibi çektik hepsi hazır. Seçimden sonra isteyenler ile buluşturacağız. Yavaş yavaş sahnelere de çıkıyorum ve kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Bu mesleği yapmamı istemeyen çok insan var. Hakarette bulunanlar ve kıranlar var. Sözlerini geri alamayacak kadar ağır sözler söyleyenler var ancak ben yapacağım, geliyorum yavaş yavaş. Dansı da bıraktım, özel gecelere gidiyorum sadece" şeklinde konuştu.