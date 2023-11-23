Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, uzun süredir merakla beklenen Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası dün akşam İstanbul'da yapıldı. Galada boy gösteren başrol oyuncuları, ilerleyen saatlerde düzenlenen partide eşleriyle dans etti.

PARTİDE AŞK TAZELEDİLER

Kurt Efe adından bir oğulları olan Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, partide sarmaş dolaş şekilde eğlendi. Gecenin ilerleyen dakikalarında meslektaşı Gülcan Arslan'ı eğlenen Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile dans etti. Çiftleri birbiriyle uyumları da dikkat çekti.

BEREN SAAT: KENDİMİZİ YENİDEN PERDEDE GÖRMEK HEYECANLANDIRDI

Filmin senaryosundan bahsettikten sonra düşüncelerini dile getiren Beren Saat "Selin ve Mehmet'in hikayesi anlatıyor. Filmimiz çok eğlenceli bir aşk hikayesi. Umarım siz de eğlenirsiniz. New York'taki galada salonda herkesin olumlu tepkisi göstermesi mutlu etti. Kendimizi yeniden perdede görmek heyecanlandırdı. New York'ta çalışmak çok keyifliydi. Çok tatlı da bir filmimiz oldu" dedi.

KIVANÇ TATLITUĞ: ÇOK SAMİMİ BİR HİKAYE İŞLEDİK, ÇEKİMLER SON DERECE GÜZELDİ

Galada konuşan Kıvanç Tatlıtuğ ise "Modern ilişkilerin anlatıldığı bir hikaye. Selin ve Mehmet hem New York'u hem de kendilerini keşfediyorlar. Bence insanlar izlediklerinde günlük hayatlarında yaşadıkları ilişkileri gözden geçirecek. Kendilerine sorular soracak. Bence çok samimi bir hikaye işledik. Çekimler son derece güzeldi. New York'taki gala da inanılmaz güzeldi" ifadelerini kullandı.

Beren Saat-Kenan Doğulu