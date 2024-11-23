Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor - Son Dakika
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Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor

Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programında sempatik tavırları ile gönülleri feth eden çakıl bebek Nisan Aktaş şimdilerde kocaman bir kız oldu. Son hali ile dikkat çeken çocuk yıldıza aynı zamanda oyunculuk teklifi yağıyor.

23.11.2024 10:00
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Bir dönemin efsane programı 'Çocuktan Al Haberi', 2019 yılında ekranlara veda etse de programda yer alan çocukların verdiği cevaplar ve sevimli tavırları hala hafızalarda...

YARIŞMAYA DAMGA VURMUŞTU

Bu çocuklardan en dikkat çekeni hiç kuşkusuz ki çakıl bebek lakabıyla anılan Nisan Aktaş'tı. O dönem 3 yaşında olan ve sevimli halleri ile gönülleri fetheden Nisan Aktaş, şimdilerde 10 yaşında kocaman bir kız...

Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor

"ZAMAN NE HIZLI AKIYOR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Aktaş'ın son halini görenler "Ne güzel oldun", "Ya çok tatlısın", "Ne minnoş", 'Koca kız olmuş", "Zaman ne hızlı akıyor" şeklinde yorumlar yaptı.

TEKLİF YAĞIYOR

Son hali ile adından söz ettiren çocuk yıldıza aynı zamanda çok sayıda oyunculuk teklifi de geliyor. Yarışmada anlattığı masallarla da dikkat çeken Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı "Melez Prenses" filmlerinde de rol almıştı.

İşte Nisan Aktaş'ın son hali;

Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor

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Son Dakika Magazin Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çil:
    bahtın kaderin güzel olsun inşallah 26 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    atın yalanı.... 5 9 Yanıtla
  • Serkan Seyyar:
    Allahım seni ve tüm çocuklarımızı evlatlarımızı korusun, 6 0 Yanıtla
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