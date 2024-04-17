Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi - Son Dakika
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Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi

Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, kendi cilt bakım markası Rhode için yaptığı son fotoğraf çekiminde göz alıcı bir elmas yüzük sergiledi. Hailey, Instagram Hikayeleri'nde Rhode ürünlerini tanıtırken, fotoğrafta dikkat çeken unsur olan yüzüğüyle ilgi çekti. Hailey ve Justin'in ilişkilerinde yaşadıkları zorluklar hakkındaki dedikoduları yatıştırmak amacıyla paylaşılan fotoğraf, çiftin evliliklerini kurtarmak için çalıştıklarını gösteriyor.

17.04.2024 16:32
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Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, kendi cilt bakım markası Rhode için yaptığı son fotoğraf çekiminde göz alıcı bir elmas yüzük sergiledi.

27 yaşındaki Hailey, Instagram Hikayeleri zaman çizelgesinde Rhode ürünlerini şık bir şekilde tanıtırken görüldü. Hailey, Instagram Hikayeleri'ndeki birkaç slayttan birinde bir fotoğraf kolajı paylaştı.

Görselin üst kısmında, Hailey'in yan bakarken bir Rhode ürününü dudaklarına tuttuğu yakın çekim bir fotoğrafı yer aldı.

Rhode ürününü tutan parmaklarda birkaç yüzük görülebiliyor.

Özellikle bir yüzük fazlasıyla gösterişliydi. Yüzük altının parlak altın renginde olduğu ve üzerindeki elmasın oldukça büyük olduğu görülüyordu.

Bu kadar parlayan yüzük, fotoğraftaki en çok dikkat çeken unsurdu.

Hailey'in yüzüğü, yeniden tasarlanmış bir düğün yüzüğü gibi görünüyordu.

İş kadını Hailey, bu fotoğrafı, kendisi ve 30 yaşındaki Justin'in yaşadığı zorluklar hakkındaki dedikoduları yatıştırmak amacıyla paylaşmış gibi görünüyor.

Eylül 2018'de evlenen çift, evliliklerinde bir engelle karşılaşmış olsalar da, ilişkilerini sürdürmeye kararlılar.

"Justin ve Hailey ayrılmıyor, ancak zor bir dönemden geçiyorlar," diye bir kaynak geçen hafta The U.S. Sun'a açıklama yaptı.

"Boşanmak onların dini inançlarına aykırı, bu yüzden evliliklerini kurtarmak için çalışıyorlar."

Kaynak şöyle devam etti: "Kimse taşınmadı, ancak arada bir aileleri ve arkadaşlarıyla kalarak zaman geçiriyorlar, ancak birlikte kalmaya çok hevesliler.

Bazen mesafe iyi bir şey olabilir ve şu anda onlar için işe yarıyor gibi görünüyor, çünkü işleri çözmeye çalışıyorlar."

The U.S. Sun, yorum için Justin ve Hailey'in temsilcilerine ulaştı.

Geçen yıl itibarıyla, Justin ve Hailey'in ilişkilerinde zor bir dönemden geçtikleri daha belirgin hale geldi.

Evli çift, 2023 Halloween'inde ayrı ayrı partilere katıldı ve o zamanlar The U.S. Sun tarafından elde edilen bir fotoğraf, Justin'in bir grup kadın arkadaşıyla dans ettiğini gösteriyordu.

O zamandan beri, hayranlar davranışlarını mercek altına alırken, kaynaklar birçok medya kuruluşuna Justin ve Hailey'in evlilik sorunları yaşadıklarını açıkladı.

Ayrıca, Justin'in bir süredir yıldızlarla dolu etkinliklere ayrı arabalarla gelip gittiği de iddia ediliyor.

Paskalya Pazarı'nda Hailey, Instagram Hikayelerinde, üzerlerinde beyaz icing ile kendi ismi ve Justin'in ismi yazılı iki çikolata yumurtası paylaştı. Her ikisi de küçük hasır sepetlere yerleştirilmiş ve beyaz çiçeklerle süslenmiş bir masada düzenlenmişti.

Arka planda, Hailey'in arkadaşı ve vokalist Justin Skye, 28, adına ayrılan üçüncü bir yumurta görülüyordu.

Ayrıca Hailey, Mart ayında bir ayrılık söylentilerine Instagram Hikayelerinde bir gönderi ile yanıt verdi, ancak kaynaklar ilişkilerinin pek de iç açıcı olmadığını iddia etmeye devam etti.

Kocası Justin Bieber ile evliliğinde sıkıntı yaşadığı söylenen Hailey Bieber, yüzüklü fotoğrafı paylaştı
Kocası Justin Bieber ile evliliğinde sıkıntı yaşadığı söylenen Hailey Bieber, yüzüklü fotoğrafı paylaştı
Kocası Justin Bieber ile evliliğinde sıkıntı yaşadığı söylenen Hailey Bieber, yüzüklü fotoğrafı paylaştı
Kocası Justin Bieber ile evliliğinde sıkıntı yaşadığı söylenen Hailey Bieber, yüzüklü fotoğrafı paylaştı

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Son Dakika Magazin Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi - Son Dakika

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