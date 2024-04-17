Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi

Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber, kendi cilt bakım markası Rhode için yaptığı son fotoğraf çekiminde göz alıcı bir elmas yüzük sergiledi.
27 yaşındaki Hailey, Instagram Hikayeleri zaman çizelgesinde Rhode ürünlerini şık bir şekilde tanıtırken görüldü. Hailey, Instagram Hikayeleri'ndeki birkaç slayttan birinde bir fotoğraf kolajı paylaştı.
Görselin üst kısmında, Hailey'in yan bakarken bir Rhode ürününü dudaklarına tuttuğu yakın çekim bir fotoğrafı yer aldı.
Rhode ürününü tutan parmaklarda birkaç yüzük görülebiliyor.
Özellikle bir yüzük fazlasıyla gösterişliydi. Yüzük altının parlak altın renginde olduğu ve üzerindeki elmasın oldukça büyük olduğu görülüyordu.
Bu kadar parlayan yüzük, fotoğraftaki en çok dikkat çeken unsurdu.
Hailey'in yüzüğü, yeniden tasarlanmış bir düğün yüzüğü gibi görünüyordu.
İş kadını Hailey, bu fotoğrafı, kendisi ve 30 yaşındaki Justin'in yaşadığı zorluklar hakkındaki dedikoduları yatıştırmak amacıyla paylaşmış gibi görünüyor.
Eylül 2018'de evlenen çift, evliliklerinde bir engelle karşılaşmış olsalar da, ilişkilerini sürdürmeye kararlılar.
"Justin ve Hailey ayrılmıyor, ancak zor bir dönemden geçiyorlar," diye bir kaynak geçen hafta The U.S. Sun'a açıklama yaptı.
"Boşanmak onların dini inançlarına aykırı, bu yüzden evliliklerini kurtarmak için çalışıyorlar."
Kaynak şöyle devam etti: "Kimse taşınmadı, ancak arada bir aileleri ve arkadaşlarıyla kalarak zaman geçiriyorlar, ancak birlikte kalmaya çok hevesliler.
Bazen mesafe iyi bir şey olabilir ve şu anda onlar için işe yarıyor gibi görünüyor, çünkü işleri çözmeye çalışıyorlar."
The U.S. Sun, yorum için Justin ve Hailey'in temsilcilerine ulaştı.
Geçen yıl itibarıyla, Justin ve Hailey'in ilişkilerinde zor bir dönemden geçtikleri daha belirgin hale geldi.
Evli çift, 2023 Halloween'inde ayrı ayrı partilere katıldı ve o zamanlar The U.S. Sun tarafından elde edilen bir fotoğraf, Justin'in bir grup kadın arkadaşıyla dans ettiğini gösteriyordu.
O zamandan beri, hayranlar davranışlarını mercek altına alırken, kaynaklar birçok medya kuruluşuna Justin ve Hailey'in evlilik sorunları yaşadıklarını açıkladı.
Ayrıca, Justin'in bir süredir yıldızlarla dolu etkinliklere ayrı arabalarla gelip gittiği de iddia ediliyor.
Paskalya Pazarı'nda Hailey, Instagram Hikayelerinde, üzerlerinde beyaz icing ile kendi ismi ve Justin'in ismi yazılı iki çikolata yumurtası paylaştı. Her ikisi de küçük hasır sepetlere yerleştirilmiş ve beyaz çiçeklerle süslenmiş bir masada düzenlenmişti.
Arka planda, Hailey'in arkadaşı ve vokalist Justin Skye, 28, adına ayrılan üçüncü bir yumurta görülüyordu.
Ayrıca Hailey, Mart ayında bir ayrılık söylentilerine Instagram Hikayelerinde bir gönderi ile yanıt verdi, ancak kaynaklar ilişkilerinin pek de iç açıcı olmadığını iddia etmeye devam etti.
Son Dakika › Magazin › Hailey Bieber, Rhode markası için elmas yüzük sergiledi - Son Dakika
Jale, odasındaki fotoğrafları gören Tufan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Ancak Tufan'ın gizlice dinlediğinden haberi yoktur. Sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir ve Jale'nin sınırsızlığını gözler önüne serer. Ferman Akdağ'ın ani ziyareti ise Özge'nin annesini bulmak değil, Arat'tan para koparmak amacıyla yapılmıştır. Arat ve Jale için çember daralmıştır ve Cemil ile Müge'nin Rukiye'yi göz altına almasıyla izler hızla ilerlemeye başlar. Arat'ın karşısında Cemil ve Özge'yi bulmasıyla büyük bir yüzleşme zamanı gelmiştir.
Hollywood'un önde gelen yapımcılarından Carol Baum, Sydney Sweeney için 'güzel değil' ve 'oyunculuk yapamıyor' dedi. Baum, Sweeney'in son filmi 'Anyone But You'yu izledikten sonra bu düşüncelere vardığını belirtti. Sweeney, HBO dizisi 'Euphoria' ve 'The White Lotus' ile başarı elde etmişti.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu İpek Tenolcay, eşinden boşanacağını anladığı an yaptığı hamleyle hamile kaldığını itiraf etti.
WhatsApp'ın Android beta sürümünde yer alan yeni özellik sayesinde, kullanıcılar çevrimiçi olan kişilerin listesini görüntüleyebilecek. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, kişilerin son görülme zamanını kontrol etmek zorunda kalmadan aktif olan kişilerle bağlantı kurabilecek.
Yıllar önce Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi.
Birleşik Krallık'taki binlerce Taylor Swift hayranı, dolandırıcılara 1 milyon sterlinden fazla para kaptırdı. Lloyds Bank, 600'den fazla müşterisinin bu dolandırıcılıktan zarar gördüğünü açıkladı.
Usta gazeteci Uğur Dündar'a geçtiğimi yıllarda babalık davası açan ve DNA testi negatif çıkan Dilara G.'ye ait görüntü ortaya çıktı.
Duygu Nebioğlu'nun ablasının babası olabileceği söylentisiyle gündeme gelen Uğur Dündar "Adli Tıp Kurumu, DNA incelemesini bitirdi ve biyolojik babalık iddiasını reddetti" dedi. Nebioğlu'nun "Raporun sonucuyla oynandığını düşünüyoruz" demesine sinirlenen Dündar, "Adli Tıp son sözü söyledi. İftiralara karşı dava açma sırası bize gelecek" diyerek tepki gösterdi.
Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisinin ilk sergisi için kesik kadın baş figürüyle verdiği pozlardan dolayı linç ediliyor. Tepkilerin ardından kendisini savunan oyuncu, ''Sakin olalım dostlar'' dedi.
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, eski TFF Başkanı Servet Yardımcı'nın oğlu Kaan Yardımcı ile görüntülendi. Bir mekan çıkış objektiflere takılan çift, soruları yanıtsız bıraktı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday olan ve 31 Mart seçimlerinde kazanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başkan olarak ilk nikahını kıydı.
Sizin düşünceleriniz neler ?