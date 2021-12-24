Üye Girişi
Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım - Son Dakika

Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım

24.12.2021 21:08
Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım

Geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden, kendisi de yaralanan şarkıcı Gülçin Ergül, feci olaydan sonra duygusal bir paylaşımda bulundu. Ergül, vefat eden sevgilisine yönelik yazdığı mesajında, "Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim" diyerek yürekleri parçaladı.

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, günler sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRDİN"

Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, "Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim... 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz' derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın. Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim" ifadelerini kullandı.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri paramparça eden paylaşım

NE YAŞANMIŞTI?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri paramparça eden paylaşım
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürekleri paramparça eden paylaşım
Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım
Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım
Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım
YORUMLAR
500

Gülçin Ergül, İstanbul, Şarkı, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım - Son Dakika Magazin


Bu maaş tarihe geçecek! Mohamed Salah'ın imzalayacağı yeni sözleşmenin detayları ağızları açık bıraktı Bu maaş tarihe geçecek! Mohamed Salah'ın imzalayacağı yeni sözleşmenin detayları ağızları açık bıraktı         
21:11
Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim Esnafın dolar övgüsünden sonra Bakan Karaismailoğlu: Recep Tayyip Erdoğan'a güveneceksin gerisi Allah kerim         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı! Fransa'da 9 kurdun kaçtığı hayvanat bahçesi kapatıldı!         
17:17
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34

Son Dakika Haberleri
21:08 Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım
20:49 Fatih Erbakan ittifak tercihiyle ilgili ilk kez net konuştu! Ne Millet ne de Cumhur İttifakı'nın adını andı
20:44 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, barfiks çektiği görüntüleriyle gündem oldu!
20:30 Memur-Sen, ek zam öncesi hükümete çağrıda bulundu: Memurların gelir kaybı giderilsin
20:19 Süper Lig'de yılın son bombası geliyor! Yusuf Yazıcı geri dönüyor ama Trabzonspor için değil
19:50 Galatasaray'ın gol sorunu bitecek! Her şey Mostafa Mohamed'in satışına bağlı
19:48 Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:33 Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
19:32 Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
19:12 Ali Koç'un rakipleri çoğalıyor! Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna güçlü bir aday daha çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 21:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement