Korkunç bir trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den yürek parçalayan paylaşım

İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Susurluk mevkiinde geçirdiği trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, günler sonra duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"YALNIZ OLMADIĞIMI HİSSETTİRDİN"

Sevgilisiyle çekilmiş pozlarını paylaşan Ergül, "Yanağının yumuşaklığını hissederek öpücükler kondurabilmeyi, beni hayata bağlayan dünyanın en güzel gülüşünün içimi aydınlatmasını ve ben her şarkı söylediğimde beni can kulağıyla keyifli dinlediğini görebilmeyi çok isterdim... 'Biz birbirimize çok iyi geliyoruz' derdin. Sen bana paylaştığımız bu zamanda tekrar hayat dolu olmayı, hayal kurabilmeyi aşıladın. Yalnız olmadığımı hissettirdin. Kendime yeniden inanmamı sağladın. Aşkımız sonsuza dek sürecek. Ben senin için yaşayacağım, bulutlar ötesinde şarkılar söyleyeceğim. Verdiğim sözleri tutmak için var gücümle çalışacağım. Seni üzmeyecek, gözünü arkada bırakmayacağım. Seni her daim sınırsızca seveceğim" ifadelerini kullandı.

NE YAŞANMIŞTI?

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül de Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.