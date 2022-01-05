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Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor - Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor

05.01.2022 16:04

Son olarak yılbaşı gecesi sahne alan Merve Özbey koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Özbey, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda hastalığı ağır geçirdiğini anlattı.

2020 yılında Kenan Koçak ile evlenen ve geçtiğimiz sene Elif Özüm adını verdiği kızını kucağına alan başarılı şarkıcı Merve Özbey, koronavirüse yakalandı. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan şarkıcı, sağlık durumundan bahsetti.

"TEDBİRLİ VE SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM"

Koronavirüse testi pozitif çıktıktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Özbey, "Üzülerek söylüyorum ki bugün yaptırdığım koronavirüs testim pozitif. Sizlerle bir süre uzak kalacağız ama 10 gün sonra test sonucum negatife döner dönmez yeniden buluşacağız. Bu süreçte önceden planlanan 7 Ocak ve 8 Ocak sahnelerimizi yakın zamanda açıklayacağımız ileri bir tarihe erteledik. Hepinize tedbirli ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor

"HALSİZLİĞİM VE EKLEM AĞRILARIM ÇOK FAZLA"

Gelen geçmiş olsun mesajları ve aramalarına geri dönüş yapamayan şarkıcı, Instagram hesabından bir video yayınlayarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Özbey, maske takarak çektiği videoda "Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Benimki biraz ağır seyrediyor. Halsizliğim ve eklem ağrılarım çok fazla. Sabah kalkınca kendimi daha kötü hissediyorum. İşin en can sıkıcı tarafı Elif'le hiç temas halinde olmamam. Emzirmediğim için Elif pozitif sayılmıyor. Çok dikkatli olun. Çift aşılı olmama rağmen benimki biraz ağır geçiyor. İnşallah çok daha iyi günlerde buluşacağız" dedi.

Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor
Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor
Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen ağır geçiyor
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Merve Özbey, Koronavirüs, Instagram, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan Merve Özbey'den korkutan açıklama: Çift aşılı olmama rağmen çok ağır geçiyor - Son Dakika
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