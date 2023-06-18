Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın çocuğunu bekliyor - Son Dakika
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Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın çocuğunu bekliyor

18.06.2023 10:24

Kourtney Kardashian, müzisyen Travis Barker'ın çocuğunu bekliyor. Hamilelik haberi, Travis Barker'ın konserinde 'Travis ben hamileyim' yazan bir pankart açmasıyla duyuruldu. Çift, daha önce çocuk sahibi olmak için yapmaları gereken her şeyi denediklerini ve artık işin Tanrı'ya kaldığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl arka arkaya düzenlenen üç farklı törenle dünya evine giren 44 yaşındaki Kourtney Kardashian ile müzisyen Travis Barker'ı bebek mutluluğu sardı.

"İŞİMİZ TANRIYA KALDI" DEMİŞTİ

Travis Barker ile hayatını birleştiren Kourtney Kardashian, zaman zaman çocuk sahibi olmak için uyguladığı ilginç yöntemlerle gündeme gelmişti. Kourtney Kardashian ve Travis Barker, doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemiş daha sonra "Artık tamam. Bizim çocuk sahibi olma işimiz Tanrı'ya kaldı" diyerek bu konuda ne kadar yorgun olduğunu ifade etmişti.

Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı

HAMİLELİK HABERİNİ KONSERDE DUYURDU

Tam umutlarını kesmişken çiftle ilgili büyük bir sürpriz yaşandı. Ünlü isim hamile kaldığını duyurmak için ilginç ve farklı bir yöntem seçti. 44 yaşındaki yıldız isim Travis Barker'ın grubu Blink 182 ile birlikte Los Angeles'ta verdiği konserde "Travis ben hamileyim" yazan bir pankart açtı. Sonra da olduğu yerde zıplamaya başladı.

Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı

KARISINI ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Bu pankartı ve karısının heyecanını gören Travis Barker da sahneden inip karısının yanına koştu ve onu öpücüklere boğdu.

Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
Çocuk sahibi olmak için cinsel ilişki orucuna dahi girmişlerdi! Kourtney Kardashian konserde 'Ben hamileyim' pankartı açtı
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Kourtney Kardashian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kourtney Kardashian, Travis Barker'ın çocuğunu bekliyor - Son Dakika


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