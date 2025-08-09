Kuralsız Sokaklar Yeni Bölümleriyle Ekranda

KANAL D'nin her bölümüyle büyük ilgi gören programı Kuralsız Sokaklar, kimsenin ayak basmaya cesaret edemediği rotaların izini sürmeye devam ediyor. Birbirinden farklı kültürleri, ulaşılması imkansız coğrafyaları ekrana getiren yapımda, enteresan yerler ve çarpıcı görüntüler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Kuralsız Sokaklar'ın yeni durakları Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti, Bangladeş ve Kolombiya…

'ÖNERİLMEYEN BÖLGE'DE SIRA DIŞI DENEYİMLER

Farklı coğrafyaları izleyiciyle tanıştıran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti… Seyahat severlerin listesinde yer almayan 'Önerilmeyen bölgeye' doğru yola çıkan Kuralsız Sokaklar, çetelerin eline geçmiş bu bölgeye girmeye çalışacak. Engelleri aşıp, yerel halkın geçimini sağlamak için kurduğu büyük bir kaosun hakim olduğu, karmaşık pazar alanına girmeyi başaran Mert Öztürk, ilginç görüntüler eşliğinde deneyimlerini izleyicilerle paylaşacak.

KADERİNE TERK EDİLMİŞ UNUTULMUŞ YERLER

Kuralsız Sokaklar'ın ikinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyecek hikayeler ekrana gelecek. Yaşayanların dışında kimsenin bilmediği yoksulluk ve sefalet çeken mahalleleri gezen Kuralsız Sokaklar, yaşam mücadelesi veren, günde 8-10 dolara çalışan tersane işçilerinin yaşadıklarını izleyiciyle buluşturacak. Ardından sadece kadınların girdiği 'kadınlar pazarı'nı keşfe çıkacak. Bölge halkının güler yüzü ve misafirperverliği dikkat çekerken, ilginç görüntüler seyirciyi farklı bir yolculuğa çıkaracak.

TURİZM CENNETİNE YOLCULUK

Kuralsız sokakların son durağı ise; Kolombiya olacak. Çetelerden eser kalmayan ve adeta turizm cennetine dönen bölgeyi keşfe çıkan Kuralsız Sokaklar, çılgın ve eğlenceli hale gelen turizm merkezini ekrana getirecek.

Kanal D'nin televizyon dünyasına kazandırdığı Mert Öztürk'ün sunduğu Kuralsız Sokaklar, pazar 20.00'de Kanal D'de…