Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alçiçek Hatun karakteriyle gönüllerde taht kuran Miray Akay özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Akay, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Yaz aylarında bir açıklama yapacağım" diyerek hayatında biri olduğunun sinyalini verdi.
Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da yaşayan güzel oyuncu ailesinin durumu hakkında da bilgi verdi. Akay "Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik" cevabını verdi.
Ailesi için çok endişelendiklerini dile getiren güzel oyuncu"Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz" dedi.
Son Dakika › Magazin › Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik - Son Dakika