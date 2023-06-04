Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik - Son Dakika
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Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik

04.06.2023 15:43

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Miray Akay, Ukrayna'da yaşayan ailesiyle ilgili açıklama yaptı. Akay, "Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik. Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi istiyorlar" dedi.

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Alçiçek Hatun karakteriyle gönüllerde taht kuran Miray Akay özel hayatı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Snob Magazin mikrofonlarına konuşan Akay, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Yaz aylarında bir açıklama yapacağım" diyerek hayatında biri olduğunun sinyalini verdi.

"AİLEMİZDEN BİRKAÇ KİŞİYİ KAYBETTİK"

Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da yaşayan güzel oyuncu ailesinin durumu hakkında da bilgi verdi. Akay "Bir kısmı orada bir kısmı burada yaşıyorlar. Çok zor zamanlar geçiriyoruz. Ailemizden birkaç kişiyi kaybettik" cevabını verdi.

Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik

"İLK FIRSATTA ORAYA GİDECEĞİZ"

Ailesi için çok endişelendiklerini dile getiren güzel oyuncu"Onları orada çok merak ediyoruz ama bize hayatımıza devam etmemizi onları düşünmememizi bir şekilde hayatlarına devam ettiklerini söylediler. Ama yasaklar kalktığında ilk fırsatta oraya gideceğiz" dedi.

Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik
Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik
Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik
Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik
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Kuruluş Osman, Ukrayna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinin bir kısmı Ukrayna'da olan Miray Akay'dan acı sözler: Birkaç kişiyi kaybettik - Son Dakika
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