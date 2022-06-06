Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika
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Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum

06.06.2022 09:17

İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündem olan Birce Akalay, sosyal medya hesabından yapılan yorumlara "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu, tüm yorumlarınıza da minnettar olduğumu söylemek istiyorum" sözleriyle cevap verdi.

Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk, Defne Kayalar ve Şifanur Gül gibi başarılı isimlerin başrolü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı gün sosyal medyada gündem olan diziye Birce Akalay ve Miray Daner'in öpüşme sahneleri damga vurdu.

"TÜM YORUMLARINIZA MİNNETTARIM"

2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nda da bir araya geldi. Dizide eski sevgiliyi oynayan ikilinin öpüşme sahneleri de gündemden düşmüyor.

Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım

Sosyal medyada gündem olan sahnelerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu Akalay, "İçinde var olmaktan çok ama çok mutlu ve gururlu olduğumu ve tüm yorumlarınıza ve sevginize minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu hikaye tüm ekibimizin emeğiyle gerçek oldu. İyi ki" dedi.

Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
Kuş Uçuşu dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündeme gelen Birce Akalay: Yorumlarınıza minnettarım
YORUMLAR
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Ekip Arkadaşlarımızı da Temsilen Buradayız Ekip Arkadaşlarımızı da Temsilen Buradayız Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu Miray Daner'in Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleri çok konuşuldu

İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Miray Daner, Kuş Uçuşu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuş Uçuşu dizisindeki cesur sahneleriyle dikkat çeken Birce Akalay: Çok mutlu ve gururluyum - Son Dakika
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