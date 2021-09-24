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Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum - Son Dakika

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

24.09.2021 12:19
Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum, System.String[]

DEFORME OLDUM90'larda moda dünyasında en parlak dönemini yaşayan Linda Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında vücudunun geri dönülmez şekilde deforme olduğunu ve bu yüzden insan içine çıkamadığını açıkladı.

DEFORME OLDUM

90'larda moda dünyasında en parlak dönemini yaşayan Linda Evangelista, geçirdiği yağ aldırma operasyonu sonrasında vücudunun geri dönülmez şekilde deforme olduğunu ve bu yüzden insan içine çıkamadığını açıkladı.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

'TANINMAZ HALE GELDİM'

Evangelista, Instagram hesabı üzerinden bu konuda uzun bir metin paylaştı. "Tanınmaz hale geldiğini" belirten Evangelista, yaşıtı olan birçok model çalıştığı halde neden kendisinin ortalıkta görünmediği sorusunun çok yöneltildiğini vurguladı. Buna yanıt olarak da "beş yıl önce yağ hücrelerini küçültmek amacıyla yaptırdığı estetik operasyonun kendisini zor durumda bıraktığını" anlattı Evangelista.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

'ÇOK ACI ÇEKTİM AMA HİÇBİR İŞE YARAMADI'

İnsan içine çıkamadığını belirten Linda Evangelista bu sorunu çözmek için iki kez ameliyat geçirdiğini ve bu yüzden çok acı çektiğini yazdı paylaşımında. Fakat bu iki operasyonun da hiçbir işe yaramadığının altını çizdi. Bütün bunlar yüzünden derin bir depresyona girdiğini anlatan Evangelista kendinden tiksindiğini ve çareyi köşesine çekilmekte bulduğunu belirtti.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Linda Evangelista, ilk kez estetik uygulama yaptırdığı sağlık merkezine karşı dava açacağını da ekledi.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞLARDI

Linda Evangelista, moda dünyasında "efsane dönem" olarak nitelendirilen 1990'larda kariyerinin zirvesindeydi. O dönemde Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Kate Moss, Heidi Klum gibi modeller, podyumlarda fırtına gibi esiyorlardı. Gelin onların da yıllar içinde nasıl değiştiğine bir bakalım.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

FIRTINA GİBİ ESTİLER

1990'larda moda dünyasında kariyerlerinin zirvesine çıkan iki model: Christy Turlington (solda) ve Cindy Crawford. Her ikisi de eskisi kadar olmasa da mesleklerini sürdürüyor. Crawford, yerini çoktan kızı Kaia Gerber'e bıraktı bile.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

MUTLU AİLE ANNESİ

Crawford bugün 55 yaşında ve iki çocuk annesi. Rande Gerber ile mutlu bir evliliği var. Bu arada Crawford'un kısa süren ilk evliliğini Richard Gere ile yaptığını da hatırlatalım.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

O DA İKİ ÇOCUK ANNESİ

Christy Turlington, bugün 52 yaşında . Onun da iki tane çocuğu var.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

NAOMI YILLARA MEYDAN OKUYOR

Yıllara meydan okuyan Naomi Campbell, bugün 51 yaşında.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

BEBEK SÜRPRİZİ

Campbell, son olarak 50 yaşından sonra sahip olduğu bebeğiyle gündeme geldi. Hala defilelere çıkan modelin, bebeğine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştuğu belirtiliyor.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

YAŞAYAN EFSANE

Moda dünyasında "yaşayan efsane" olarak nitelendirilen Kate Moss, en parlak dönemlerini 90'larda yaşadı.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

ONUN YERİNİ DE KIZI ALIYOR

Moss, bugün 47 yaşında. Mesleğini sürdürüyor ama podyumlardaki yerini kızı Lila Grace'e çoktan bıraktı bile.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

GENÇ YAŞINDAN BERİ PODYUMLARDA

Helena Christensen de kariyerinin en parlak dönemini 90'larda yaşadı.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

52 YAŞINDA

Christensen, son yıllarda modanın tasarımcılık kısmına yöneldi. Bir çocuk annesi olan Christensen, plaj giyimi koleksiyonları tasarlıyor.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

O DA BİR DÖNEME DAMGA VURANLARDAN

Alman model Claudia Schiffer, bir döneme damgasını vuran modellerden.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

ÇOCUKLARINI BÜYÜTÜYOR

Şu anda 52 yaşında olan Schiffer, bazı özel projelerde görev alıyor. İki çocuklu ve mutlu bir evliliği var Schiffer'in.

Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum

Christy Turlington, Linda Evangelista, Estetik, Moda, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Linda Evangelista: Tüm vücudum deforme oldu, insan içine çıkamıyorum - Son Dakika Magazin


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