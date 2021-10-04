Oyuncu Bartu Küçükçağlayan sosyal medyada baba olacağını duyurdu

Oyunculuğun yanı sıra son dönemde Melikşah Altuntaş ile Instagram üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' adlı programla adından söz ettiren Bartu Küçükçağlayan, baba olacağının müjdesini verdi.

"ANNE-BABA OLUYORUZ"

2019'da Merve Küçükçağlayan ile dünyaevine giren Bartu Küçükçağlayan, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. Peş peşe fotoğraf paylaşan Küçükçağlayan, eşine şu sözlerle seslendi: "Seni tanıdığım ilk doğum gününde sevgili olmuştuk, bugünkü doğum gününde nerdeyse anne-babayız. Karıcığım, sevgilim... Doğduğun için her gün şükredebilirim. Bacaklarım uyuştu bunu gizli gizli yazmaktan. Gelip, sarılacağım şimdi size..."

BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN KİMDİR?

23 Nisan 1983'de Eskişehir'de dünyaya gelen Bartu Küçükçağlayan, müzisyen ve oyuncudur. Küçükçağlayan, 2001'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanarak, İstanbul'a geldi. Eğitimi sırasında, 2004 yılında Kent Oyuncuları topluluğunun "Inishmorelu Yüzbaşı" ve "Kumarbazın Seçimi" oyunlarında rol aldı. 2004 yılından itibaren televizyon dizilerinde de yer almaya başlayan Bartu Küçükçağlayan, Haziran Gecesi, Çapkın ve Binbir Gece'de oynadı.

2007-2008 sezonunda Yeni Kuşak Tiyatro Topluluğu'nun Şeylerin Şekli oyununda Adam'ı canlandırdı. 2012 ile 2014 yılları arasında Yalan Dünya isimli dizide Orçun karakterini canlandırdı. 2018 yılında bir internet dizisi olan Masum'da oynadı. Kumarbazın Seçimi'ndeki oyunculuğu ile dört ödül kazanan Küçükçağlayan, Çoğunluk isimli sinema filmindeki Mertkan rolüyle 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü dahil birkaç ödül daha kazandı.

Aynı zamanda Canavar Banavar takma ismi ile Büyük Ev Ablukada grubunun solisti olan Bartu Küçükçağlayan, Mart 2020'de başlayan karantina kısıtlamaları sırasında Instagram hesabından Melikşah Altuntaş ile birlikte yaptığı Mücbir Sebepler adlı yayınlarla farklı bir yayın konsepti oluşturmuştu.